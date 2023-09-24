Ağrı ilimizden kötü haber: bin 500 balya saman cayır cayır yandı, resmen kül alanına döndü
Ağrı’da bir köyde meydana gelen yangında bin 500 balya saman küle döndü.
Ağrı’da bir köyde meydana gelen yangında bin 500 balya saman küle döndü.
Edinilen bilgilere göre, Ağrı’nın merkeze bağlı Çat köyünde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşların durumu bildirmesine üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında bin 500 balya saman küle döndü.
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