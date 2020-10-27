Ağrı Dağı su kaynakları ve bozulmamış doğasıyla çevresine hayat veriyor

IĞDIR (AA) - HÜSEYİN YILDIZ - Türkiye'nin en yüksek rakımlı dağı olan Ağrı Dağı, su kaynaklarıyla dört mevsim Iğdır Ovası başta olmak üzere çevresine hayat veriyor.

Ağrı-Iğdır sınırında bulunan, 5 bin 137 metre yüksekliğiyle yurdun en yüksek noktası olan ve "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'nın zirvesinde takke buzulu bulunuyor.

Dağın eteklerden çıkan su kaynakları ile yağışlar ve karların erimesi yöredeki Karasu Çayı'nı oluşturuyor.

Karasu, başta "Doğu'nun Çukurovası" olarak bilinen ve kavun, karpuz, kayısı, pamuk, mısırın yanı sıra domates, salatalık gibi birçok sebzenin yetiştiği Iğdır Ovası'ndaki ürünlere "can suyu" oluyor.

Dağdan akan suların ulaştığı ve yurdun önemli milli parklarından olan Ağrı Dağı Milli Parkı, sulak alanları sayesinde göçmen kuşlar başta olmak üzere çok sayıda yabani hayvana yaşam alanı sunuyor.

Bu özelliğiyle yöreye hayat veren Ağrı Dağı, bozulmamış doğası ve farklı yürüyüş rotaları ile dağcılık ve doğa yürüyüşü meraklılarının da uğrak yerleri arasında bulunuyor.

- Türkülere konu olan Ağrı Dağı'nın güzellikleri AA kamerasında

Hem efsanelere hem de türkülere konu olan Ağrı Dağı'nın zirvesi ve eteklerindeki doğal yaşam, AA ekibince görüntülendi

AA ekibi, dağın zirvesindeki buzullar, eteklerindeki su kaynakları ve yöredeki yaban hayatı çeşitliliğini drone ile su altındaki yaşamı ise su altı kamerasıyla kayıt altına aldı.

Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Şimşek, AA muhabirine, Ağrı Dağı'nın bölgenin en büyük ekolojik zenginliği olduğunu söyledi.

Dağın zirvesindeki buzulun bölge için yaşam kaynağı olduğunu belirten Şimşek, "Ağrı Dağı, Türkiye'nin en büyük takke buzuluna sahip. Yurdun en büyük buzulu, Ağrı Dağı'nın zirvesinde bulunan buzuldur. Bu buzul dağın kuzey yönünden çok aşağılara kadar vadiler boyunca sarkmaktadır." dedi.

Özellikle Ağrı Dağı'nın volkanik bir dağ olmasından dolayı eriyen buzul sularının yerin derinliklerine sızdığını belirten Şimşek, "Derine sızan sular, Iğdır Ovası'na bakan yamaçlardan yüzeye çıkıyor. Yüzeye çıktığı alanlarda küçük göletler ve akarsular oluşmuş, bu akarsulara renklerinden dolayı 'Karasu' isimleri verilmiş. Bu karasular 3 tanedir, Yukarı, Orta ve Aşağı Karasu. Bu sularla Doğu Iğdır Ovası sulanıyor ve bu ovadaki tarımın gelişmesine büyük bir imkan sağlıyor." diye konuştu.

- "Ağrı Dağı sadece bir dağ değil"

Dağdan gelen suların sadece tarımsal amaçlı kullanılmadığını, yaban hayatı için de önemli bir yaşam alanı sunduğunu aktaran Şimşek, şöyle konuştu:

"Yöremizde özellikle yaban hayatının çeşitlenmesi, bazı göçmen kuşların konaklaması açısından da bu sular çok önemli. Ülkemizde çok nadir görülen su maymunları, su kaplumbağaları, değişik balık türleri de bu sularda yaşıyor. Iğdır üzerinden geçen göçmen kuşlar bu bölgeye inerek burada belirli bir süre konakladıktan sonra tekrar göçlerine devam ediyor. Ağrı Dağı sadece bir dağ değil, aynı zamanda bölgeye turizm ve ekolojik olarak katkı sağlayacak doğal bir varlığımızdır."