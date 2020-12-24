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Aktüel Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Turgut AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Turgut AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-24 12:57:21 -
Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Turgut AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AĞRI (AA) - Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Turgut, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" karesini seçen Turgut, spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" ve yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Turgut, fotoğraflarda emeği geçenlere teşekkür etti.

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