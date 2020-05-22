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Ağrı Belediyesi ibadete açılacak camileri dezenfekte etmeye başladı

Ağrı Belediyesi, normalleşme sürecinde alınan karar ile birlikte 29 Mayıs Cuma günü ibadete açılacak olan camiler için dezenfekte çalışması başlattı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 12:09:17 -
Ağrı Belediyesi ibadete açılacak camileri dezenfekte etmeye başladı

Ağrı Belediyesi, normalleşme sürecinde alınan karar ile birlikte 29 Mayıs Cuma günü ibadete açılacak olan camiler için dezenfekte çalışması başlattı.


Ağrı Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında uzun süredir kapalı olan ve


29 Mayıs Cuma günü ibadete açılacak olan camilerde dezenfekte ve ilaçlama çalışması yaptı.


Ağrı Belediyesi ekipleri, kent merkezi sınırları içinde bulunan tüm cami ve mescitlerin 29 Mayıs’a kadar ilaçlama, dezenfekte ve hijyen çalışmalarını tamamlayacak. İlaçlamaların ardından camilere gül suyu uygulanacak.


Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 29 Mayıs’ta tekrar ibadete açılacak olan camilerin dezenfekte edilmeye başlandığını belirterek, “Ağrı Belediyesi olarak tüm imkanlarımız kullanılarak cami ve mescitlerde ilaçlama, dezenfekte ve hijyen faaliyetlerine aralıksız devam ediyoruz. İlaçlamanın ardından gül suyu uygulaması yapıyoruz. Vatandaşlarımızın temiz ve hijyenik koşullarda ibadet etmesi için tüm tedbirleri aldık” diye konuştu.

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