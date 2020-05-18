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Ağrı Belediyesi bayram temizliğine başladı

Ağrı Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında kent merkezi genelinde bayram temizliğine başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 15:51:44 -
Ağrı Belediyesi bayram temizliğine başladı

Ağrı Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında kent merkezi genelinde bayram temizliğine başladı. Temizlik ve dezenfekte ekipleri, Kazım Karabekir ve Yavuz mahallesi üzerinde bulunan caddeleri köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti.


Ağrı Belediyesi, Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında başlattığı faaliyetlere devam ediyor. Ramazan Bayramı öncesinde şehir genelinde temizlik seferberliği başlatan ekipler mesai mefhumu gözetmeksizin gece-gündüz çalışmalarına devam ediyor. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın talimatları doğrultusunda İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, köpükle cadde yıkama çalışmaları gerçekleştiriyor. Ekiplerin, kentin farklı yerlerinde yürüttüğü yıkama çalışmaları tüm cadde ve sokaklar tamamlanana kadar devam edecek.

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