Ağrı Belediyesi 360 belediye çalışanı ile toplu iş sözleşmesi imzaladı

Ağrı Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası Ağrı Şubesi arasında 360 belediye çalışanına yönelik toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Ağrı Belediyesi Toplantı Salonunda düzenlenen programda DİSK Genel-İş Sendikası Ağrı Şubesi Başkanı Ersin Erincik ve çalışanlarla bir araya gelen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan yaptığı konuşmada, belediye işçilerini kapsayan iki yıllık yüzde 23 (%23) oranında zam anlaşması imzaladıklarını söyledi.

Sayan konuşmasında Ağrı Belediyesinin bugüne kadar hiçbir belediye işçisini işten çıkarmadığını, bu yönü ile diğer belediyelere örnek olması gerektiğini söyleyerek, kimseyi ekmeğinden etmeyeceklerini ifade etti. Başkanı Sayan, “Bugüne kadar Türkiye’de işçi çıkarmayan tek belediye, Ağrı Belediyesidir. İnşallah Allah’ın izniyle hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayız. Siyasi düşüncesi ne olursa olsun, hangi siyasi düşünceye sahip olursa olsun, memleket, vatan, bayrak düşmanı olmadıktan sonra gayesi evine ekmek götürmesi ve işinde çalışması olduktan sonra, bizim gibi düşünmek zorunda değil. Bizim gibi hareket etmek zorunda değildir. Bizim için memleket, vatan, bayrak, millet sevgisi önemlidir. Bu devlet hepimizindir. Birlikte devletimizi güzelleştirelim, ülkemizi güzelleştirelim. Bunu başarabilirsek her işi başarırız" dedi.

"Türkiye’ye örnek olacak bir sözleşme yaptık"

Çalışanlarla yaptıkları sözleşme hakkında belediyenin imkânları dâhilinde uygun bir sözleşme yaptıklarını belirten Sayan, “Türkiye’ye örnek olacak bir sözleşme yaptık. Hiç ses seda çıkmadan, gürültü olmadan, kavga etmeden, kimseyi ekmeğinden etmeden sözleşmemizi yaptık. Bu da işçileri işlerinden atanlara ders olsun. Türkiye’de Ağrı Belediyesi örnek alınsın. Hiçbir siyasi düşünce farkı gözetmeksizin, herkesin ekmeği elinde. Geldiğimiz günden beri kimseyi işten çıkarmadık, çıkarmayacağız. Seçimden öncede söz vermiştim. İnşallah bu sözleşme büyük şehirlerde işçi çıkaran belediye başkanlarına da ders olur. Onlar da insanlıktan nasiplerini alırlar. Sadece kendileri gibi düşünmediklerini için, siyasi düşünceleri farklı olduğu için işten atılan kardeşlerimize de Ağrı örnek teşkil etmiştir" İfadelerini kullandı.

DİSK Genel-İş Sendikası Ağrı Şube Başkanı Ersin Erincik ise, yaptıkları sözleşmenin en makul şartlara sahip olduğunu ifade ederek, sözleşmeden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.