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Siyaset Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ameliyat oldu!
Siyaset

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ameliyat oldu!

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre bugün bir ameliyat olduğu duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 21:40:00 -
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ameliyat oldu!

Savcı Sayan’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre bugün ameliyat olduğu öğrenildi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın geçtiğimiz cumartesi günü rutin sağlık kontrolünden geçtiği ve doktorları tarafından ivedilikle ameliyat olması gereken bir problemin olduğundan dolayı, bugün başarılı bir ameliyat geçirdiği öğrenildi.

Savcı Sayan’ın en kısa zamanda sağlığına kavuşup ve görevinin başında olacağı belirtildi. Konuyla ilişkin Ağrı Belediyesi tarafından sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı. 

İşte o paylaşım:

 

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