Agresif çocuklar nasıl sakinleştirilir?

Çocuklar yetişkinler gibi düşüncelerini, isteklerini kolay kolay ifade edemezler. Bu ise bazı çocukların yaşıtlarına oranla daha agresif olmalarına yol açar. Özellikle enerjisini atamayan günün tamamını dört duvar arasında geçiren çocuklar daha da sinirlidir. Evladınızın öfkesinin sebebini öğrenip, doğru adımlar atarak onların gelişimini şekillendirebilirsiniz. Öfke krizleri geçiren evladınıza tepki göstermeniz onu daha çok hırçınlaştıracaktır. Agresif çocuklarla nasıl başa çıkarız diyorsanız; sizin için altın kuralları sıraladık...

İletişim önemli

Çocuğunuz şayet kendini ifade edecek kadar büyükse; sakinleştiğinde onunla sorunu hakkında konuşmaya çalışın. Evladınızın hırçınlıklarına bağırarak karşılık vermeyin. Ona sıkıca sarılarak sakinleşmesine yardımcı olun. Sizin olumlu yaklaşımınız ona kendini ifade etme konusunda yardımcı olacaktır. Evladınızı öfkelendiren konu sizin için basit olabilir ama bu durumun onun için ciddi olduğunu unutmayın. Çocukların da yetişkinler gibi sohbet etmeye ihtiyaçları vardır. Siz evladınızın söylediklerini can kulağı ile dinlerseniz; o da zaman içinde öfkelenmek yerine sorununu ifade etmeye çalışacaktır.

Onu gözlemleyin

Çocuğunuz öfkesinin sebebini açıklamıyorsa ya da kendini ifade edecek kadar büyük değilse evladınızı gözlemlemeniz önemli. Çocuğunuzun hangi durumlarda öfkelendiğini anlamanız sorunları hızlıca çözmenize yardımcı olacaktır. Örneğin bir çocuk okulda yaşadığı güzel bir anıyı annesine anlatırken mutlu olabilir. Anne bu anıyı eşine ya da bir başkasına anlattığında ise çocuk sinirlenebilir. Bu onun hassas olduğu bir durumsa ebeveyn olarak ona saygı duymanız gerekir.

Aman dikkat!

Bazı çocuklar öfkelendiklerinde çevrelerindeki kişilere zarar verebilirler. Özellikle yanlarında küçük kardeşleri varsa onları korumak da ebeveynlerin sorumluluğudur. Evladınız sinirlendiğinde daha önce de belirttiğimiz gibi onunla göz teması kurabileceğiniz seviyeye eğilin ve sıkı sıkı sarılın.

Örnek olmak önemli

Çocuklarının en önemli rol modeli ebeveynleridir. Siz sorunlarınızı bağırıp, çağırarak çözüyorsanız; evladınızın farklı bir tutum sergilemesini beklemeyin. Önce siz sakin olun, sonra çocuğunuz da öfkesinden arınacaktır.

Uzman yardımı

Siz ne yaparsanız yapın evladınızın öfkesini kontrol altına alamıyorsanız bir uzmandan yardım alın. İnanın bu çocuğunuzun tüm yaşantısını olumlu etkileyecektir.