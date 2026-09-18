Ağlayan kadını fark eden Samsun polisinin bağ evi operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Samsun'da ağlayan bir kadını fark eden polisin başlattığı soruşturmada, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki bir bağ evinde suçüstü yakalanan 3 şüpheli, Samsun'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kadın, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler tarafından 2 milyon 329 bin TL dolandırıldığını söylemişti.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar sırasında ağlayan kadını fark ederek yanına gitti. Kadının anlattıkları üzerine inceleme başlatıldı. Şüphelilerin yönlendirmesiyle evini satan kadın, satıştan elde ettiği paranın 2 milyon 329 bin TL'sini belirlenen banka hesaplarına göndermişti.

Şüphelilerin yakalanması ve bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla çalışma başlatan Samsun polisi, Haliliye ilçesindeki bir bağ evinin dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığını belirledi. Bağ evinin çevresinin kamera sistemiyle kontrol altında tutulduğu da tespit edildi.

Kapı koçbaşıyla açıldı

Samsun ve Şanlıurfa polisinin ortak çalışmasıyla 15 Eylül 2026'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Bağ evinin kapısını koçbaşıyla açan ekipler, evde bulunan 3 şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin operasyon sırasında 2 cep telefonunu pencereden bahçeye attığı belirlendi; telefonlar polis ekiplerince bulunarak muhafaza altına alındı.

Operasyon sırasında şüphelilerin Ankara'da yaşayan başka bir kadınla telefonda görüştükleri de tespit edildi. Bu kadının, şüphelilerin yönlendirmesiyle daha önce 1 milyon 500 bin TL gönderdiği, bu kez de 2 milyon TL daha göndermeye hazırlandığı belirlendi.

Kahvaltısını yaptıktan sonra bankaya gitmeye hazırlanan kadın, operasyon sırasında telefondan gelen sesleri duyunca görüşmeyi sonlandırdı. Şüphelenerek en yakın polis merkezine giden ve yaşadıklarını anlatan kadının, yapılan kontrollerde nitelikli dolandırıcılık mağduru olduğu tespit edildi. Böylece 2 milyon TL'nin daha gönderilmesinin önüne geçildi.

Evden 10 telefon, 8 SIM kart çıktı

Bağ evinde yapılan aramalarda 10 cep telefonu, 8 SIM kart, 2 tablet, 1 dizüstü bilgisayar ve 1 kamera kayıt cihazı ele geçirildi. Ayrıca 56 adet Lyrica ile 12 adet Captagon olduğu değerlendirilen hap bulundu. Ele geçirilen dijital materyaller, şüphelilerin bağlantılarının ve soruşturmaya ilişkin diğer delillerin belirlenmesi amacıyla incelemeye alındı.

Samsun polisinin yürüttüğü çalışmalar ve farklı adreslere düzenlenen operasyonlar sonucunda toplam 9 şüpheli yakalandı. Kendilerini hâkim, savcı ve polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen ve Şanlıurfa'daki bağ evinde suçüstü yakalanan C.C., İ.İ.S. ve M.E.T. Samsun'a getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli Samsun Adliyesine sevk edildi, nöbetçi mahkemeye çıkarılan üç şüpheli de tutuklandı. Diğer 6 şüphelinin ise yakalandıkları illerden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Samsun Adliyesinde ifade verecekleri öğrenildi.