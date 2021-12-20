Ağızda eriyen kurabiye tarifi

Harika bir lezzet. Peki ağızda dağılan kurabiyesi nasıl yapılır? İşte kolay tarif

Ağızda eriyen kurabiye nasıl yapılır?

Malzemeler

Hamuru için;

125 gram yumuşak tereyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı pudra şekeri

2 yemek kaşığı toz şeker

1,5 yemek kaşığı nişasta

1 adet yumurta sarısı (Akı üzeri için ayrılacak)

1 paket vanilya (5 gram)

2 buçuk su bardağı un

Bulamak için;

1 adet yumurta akı

1 su bardağı iri çekilmiş fındık içi ve ceviz

Üzeri için;

Benmari usulü eritilmiş çikolata, reçel, marmelat

Yapılışı

Kurabiye hamuru için gerekli olan yumuşak tereyağı, sıvı yağ, yumurta sarısı, pudra şekeri, toz şeker ve vanilyayı derin bir kabın içine alıp güzelce karıştırdım. Karıştırdığım karışımın üzerine unu kontrollü olarak ekleyip, güzelce yoğurdum ve kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur elde ettim. Yoğurduğum hamuru streç filme sarıp, buzdolabına kaldırılarak 20 dakika kadar dinlendirdim. Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparttım ve avuç içinde yuvarladım. Ortasına parmak ile bastırıp çukurlaştırdım. Şekillendirdiğim kurabiyeleri önce yumurta akına, daha sonra fındıklı ceviz karışımına bulayıp borcama dizdim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında altları hafif pembeleşinceye kadar pişirdim. Fırından aldığım kurabiyeleri tepsi içerisinde soğumaya bıraktım. Soğuyan kurabiyelerin ortasına eritilmiş çikolata ve çilek sosu koydum. Afiyet olsun.

Hanımeller limonlu beyaz çikolatalı kurabiye

Malzemeler

200 gram tereyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı pudra şekeri

1 su bardağı nişasta

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı toz şeker

1 adet limon kabuğu rendesi

1 limonun suyu

1 paket vanilya

Yarım çay kaşığı karbonat

Aldığı kadar un (yaklaşık 2, 5 bardak un)

Süslemek için;

250 gram beyaz çikolata

Yapılışı

Yumuşamış tereyağı ve pudra şekeri karıştırılır. Ardından diğer malzemeler ilave edilir. Un kontrollü bir şekilde koyulur. Ben yaklaşık iki buçuk su bardağı un koydum. Yumuşak bir hamur elde edilir. Merdane ile 1 cm kalınlığında açılır. Bisküvi olduğu için çok kalın olmaması gerek. Yuvarlak bir kalıpla kesilir. 80 derecelik fırında 15-20 dakika pişirilir. Soğuyan kurabiyelerin tabanı orjinalindeki gibi benmari usulü eritilmiş çikolataya batırılır. Yağlı kağıt serili tepsiye dizilir. Erimiş beyaz çikolata sıkma torbasına koyulur ve kurabiyelerin üzerine dekor yapılır.

Kurabiye kaç dakikada pişer?

Kurabiyenin türüne göre pişirme süresi ve derecesi farklı olabilir. Kurabiyelerin ağızda dağılan ve yumuşak bir formda olması isteniyor ise, kurabiyeler 180 derecelik bir ısıda ve önceden ısıtılmış fırında 25 dakika pişirilebilir.