THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Ağızda acı tat oluşmasının sebepleri nelerdir?

Ağızda acı tat oluşmasının birçok nedeni bulunuyor. Reflü hastalığı, vücudun susuz kalması bu durumun başlıca sebepleri arasında yer alıyor.

25 Eylül 2018 Salı 20:27
Ağızda acı tat oluşmasının sebepleri nelerdir?

AĞIZDAKİ ACI TADIN BAŞLICA SEBEPLERİ

REFLÜ

Reflü, mide kapağı hastalığıdır. Mide asidi ile buluşan besinlerin mide ağzından yukarı çıkması halinde ağızda acı tat oluşur. Dil, yapısı nedeniyle mideden gelen asitin dilde belirli bir süre kalıcı olmasını sağlar. Dilin arka kısmının diş fırçası veya başka bir aletle temizlenmesi pek mümkün olmayabilir. Dilin arka kısmını temizlemeye çalışmak kusmaya neden olabilir. Eğer reflü nedeniyle ağızda acı tat oluşuyorsa dilinizi ulaşabildiğiniz noktasına kadar temizleyin. Diş fırçası yardımı ile dil üzerindeki asiti temizlemek biraz olsun rahatlama sağlar. Diğer bir önerimiz ise naneli sakız çiğnenmesidir. Sakız çiğneme dil kaslarını çalıştırır ve dilde acı tat bırakan etkenlerden kurtulursunuz.

SİGARA VE ÇAY

Sigara ve çay ağızda acı tat oluşmasının nedenlerindendir. Sigaranın dumanında bulunan katran, zifir ve diğer yabancı maddeler dilde pas oluşturur ve acı tat oluşmasına neden olur. Özellikle çay ile birlikte sigara içilmesi dilde acı tat oluşmasını arttırır. Ağızdaki acı tat oluşumunu azaltmak için çay ile birlikte sigara aynı anda içilmemelidir. Çay ve sigaradan sonra su ile gargara yapılması acı tat oluşumunu azaltır.

SUSUZLUK

Vücut susuz kaldığında tükürük bezleri az çalışır ve tükürük üretemezler. Tükürük üretilmediği zaman ağızdaki bakteriler dışarı atılamaz ve ağızda kuruluk meydana gelir. Bu durum ağızda kötü koku oluşmasına ve dilde acı tat oluşmasına yol açar.

HAMİLELİK

 Hamilelik esnasında vücut hormonlarındaki değişimler ve hamilelikte sık oluşan reflü ağızda acı tat oluşmasına yol açar. Hamilelikte ağızdaki acı tadın önlenmesi için aşırı beslenilmemelidir. Öğünler çoğaltılıp porsiyonlar küçültmelidir. Hamilelik döneminde reflü hastalığının oluşma riski fazladır. Bu nedenle hamilelik döneminde aşırı beslenmek mide yanması, boğaz enfeksiyonu ve ağızda acı tat oluşturur.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 20:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Erdoğan Çipras ile görüştü!
    1. Başkan Erdoğan Çipras ile görüştü!
    2. Ağızda acı tat oluşmasının sebepleri..
    3. Real Madrid Başkanı Perez: Ronaldo,..
    4. Anne babalar dikkat! Çocuklarınızla..
    5. Halkın arasına otomobiliyle dalan..
    6. Neden ALT testi yaptırmalıyız?
    7. Ayaklar neden su toplar?
    8. Müdürden skandal talimat! Öğretmenlere..
    9. Diyabetliler için mobil takip kiti..
    10. AK Parti ve MHP anlaşmaya vardı!
    11. Çanakkale'de 47 düzensiz göçmen..
    12. FETÖ'cü Akın İpek’in iade duruşması..
    13. Hürriyet'te bir ayrılık daha!
    14. Derbinin ardından Ersun Yanal..
    15. Katar Emiri açıkladı! 1 milyon kız..
    16. Türk romancılığı kan ağlıyor! 'İlk..
    17. Beşiktaş Kayserispor maçı nerede..
    18. İstanbul 3. havalimanının ismi ne oldu?
    19. ABD'den flaş karar! Trump BM Genel..
    20. Başvuru yapıldı! Beşiktaş maçının yeri..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?

    Günün Karikatürü

    26 Eylül 2018
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!