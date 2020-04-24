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Aktüel

Ağız ve Diş Sağlığı hekimlerinden anlamlı destek

Erzurum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde görev yapan hekimler sosyal dayanışma ve yardımlaşma noktasında örnek bir davranışa imza attı.

2020-04-24 16:12:55 -
Ağız ve Diş Sağlığı hekimlerinden anlamlı destek

Erzurum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde görev yapan hekimler sosyal dayanışma ve yardımlaşma noktasında örnek bir davranışa imza attı.


Diş sağlığı merkezinde görev yapan hekimler, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yaşamak ve yaşatmak amacıyla bir araya geldi. Başhekim Dr. Feridun İlday öncülüğünde bir araya gelen hekimler, Diş Sağlığı Merkezinde hizmetli ve görevli olarak yer alan personel arkadaşlarına destek olmak amacıyla aldıkları ek ödemeleri toplayıp paylaştılar. Kurum içi bu dayanışma hareketi için başhekim Dr. İlday, "Devletimizin bize ödediği ek ödemeleri bütün personel arkadaşlarımızla paylaştık. Bu süreçte desteklerini bizden esirgemeyen ve öncülük eden İl Sağlık Müdürümüz Dr.Gürsel Bedir beye teşekkürü bir borç biliriz" dedi.

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