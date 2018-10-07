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Ağız kokusunun sebebi ne?

Ağız kokusunun en büyük zanlısı bakımsız dişler.. Fakat araştırdıkça anlaşılıyor ki sayısız hastalık ağız kokusu yapıyor.

07 Ekim 2018 Pazar 15:36
Ağız kokusunun sebebi ne?


Ağızda kötü kokunun ilk müsebbibi dişler. Bunda hiç kuşku yok. Çürük dişler, aralarında kalan yemek artıkları ve o artıkların koku yapan dişleri daha da çürüten bakterilere dönüşmesi, sadece koku ile kalsa iyi, insanda birçok sağlık sorununa yol açıyor. Sorumsuzca yenen, yendikten sonra bir tedbir düşünülmeyen sarımsak, soğan, baharat ciddi ağız kokusu yapmakta. Rakı, şarap, sigara, bira illetli içkiler de öyle. Ayrıca alınan ilaçlara bağlı olarak da ağız kokusu oluşuyor. Mide rahatsızlığı olanlarda ağız kokusu gayet tabii olmakta. Hastalığından dolayı sadece sıvı tüketenlerde de mekanik olarak besinlerin temizlenmesi mümkün olmayacağından ağız kokusu olabilmekte..

Ağız boşluğundan kaynaklanan kötü kokular:

Kötü ağız hijyeni: Dişler arasında kalmış olan besin artıkları, çürük dişler, temiz tutulmayan protezler, paslı dil..

Ağız içi iltihapları: aftlarda, ağız içi yaralarında (özellikle vincent stomatiti), agranülostoz hastalığında ve akut lösemiye bağlı gelişen ağız içi iltihapları, bademcik iltihabı gibi bazı tonsillitler

Bazı kanserler: Dil, bademcik, damak, ağız tabanı, arka duvar kanserlerinin ülserleşmesi..

Ağız arka duvarından (farinks) kaynaklanan kötü kokular:

Burnun iç yüzeyini döşeyen derinin hastalıkları

Burun orta duvarında iltihabi harabiyet..

Sinüzitler: Özellikle kronikleşmiş maksiller sinüzütler

Nazofarinks kanseri

Burun polipleri, eğrilikleri..

Adenoid hiperplazi: Küçük çocuklarda sık rastlanan, burunla ağız arka duvarının kesişim yerindeki lenf düğümlerinin büyümesi..

Nazofaringeal kist (Thornwaldt kisti)nin enfekte olması..

Burunda yabancı cisim: Özellikle küçük çocuk, akıl hastaları ve ileri yaştakilerde göz ardı edilmemeli..

Bronş ve akciğer hastalıklarından kaynaklanan kötü kokular:

Bronşektazi

Akciğer absesi ve özellikle gangreni (tüm odada duyulur).

Üzerine enfeksiyon binmiş verem

Bronşlara açılan abse veya ampiyem

Sindirim sistemi hastalıklarından kaynaklanan kötü kokular:

Yemek borusu kanseri

Yemek borusu darlığı, mide ilk bölümünde genişleme bozukluğu

Yemek borusu ve ağız arka duvarında keseler (divertiküller)

Diyafragma fıtıkları

Mide kanseri

Diğer hastalıklarından kaynaklanan kötü kokular:

Asidozis: şeker hastalığı ve diğer bazı hastalıklarda görülebilen ve komaya kadar gidebilen acil durumlar. (Aseton -ekşi elma- kokusu yapar)

Üremi: böbrek yetmezliğine bağlı gelişen bir durum. (Amonyak kokusu yapar)

Karaciğer yetmezliği (fare idrarı kokusu yapar)

Alkol koması..

Bazı psikiyatrik (dysosmia) rahatsızlığı olanlar da her şeyin kötü koktuğunu sanır. O, bir başka bahis!

 

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 15:36
  1. ağız kokusu
  2. ağız kokusunun sebepleri

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