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Ağız kokusundan şikayetçi olanlar buraya! Bu meyve kokuyu yok ediyor

Anadolu’da yaygın olarak yetişen ardıç meyvesi ağız kokusu başta olmak üzere birçok açıdan sağlık için son derece faydalıdır. İşte, ardıç meyvesinin saymakla bitmeyen faydaları…

05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:01
Ağız kokusundan şikayetçi olanlar buraya! Bu meyve kokuyu yok ediyor

Servigiller familyasından iğne yapraklı bir ağaç olan ardıç, üreyip çoğalabilmek için ardıç kuşuna ihtiyaç duyar. Yalnızca ardıç kuşu sayesinde meyve verebilen bu ağaç hem ülkemizde hem de dünyada yüzlerce yıllar şifa kaynağı olarak kullanılıyor. Tüketilir tüketilmez ağız kokusundan, idrar kokusuna kadar tüm bedene bahar tazeliği getiren bu meyveyi gelin daha yakından tanıyalım.

Ardıç meyvesinin faydaları nelerdir?

Ardıç dünya üzerinde bilinen en etkili diüretik meyvedir. Bu özelliği sayesinde ardıç vücutta ödem oluşmasına engeller. Ayrıca ardıç idrar yolu iltihabı tedavisinde de son derece faydalıdır.

Ardıç meyvesi çok güçlü bir balgam söktürücüdür.

İçeriği sayesinde ardıç meyvesi sindirim sistemini düzenler ve kabızlık sorununu ortadan kaldırır.

Ardıç meyvesi ağız kokusu sorununu bıçak gibi keser.

İyi bir idrar söktürücü olan ardıç yaydığı koku sebebiyle yalnızca ağızdaki kokuları yok etmez. Ardıç idrar kokusunu da değiştirir.

Bu leziz ve şifalı meyveden elde edilen yağ ise kas ve eklem ağrılarını ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Saç dökülmesi sorunu yaşayanlar ardıç yağı ile sorunlarından kurtulabilir.

Ayrıca ışıl ışıl parlayan bir cilt için ardıç yağı önemli bir malzemedir.

Uyku problemi yaşıyorsanız; uyumadan önce alnınıza ardıç yağı ile masaj yapabilirsiniz. Emin olun bu yöntemle derin bir uyku uyumanız son derece kolay olacak.

Yapılan bilimsel çalışmalar ardıcın birçok kanser türüne karşı koruyucu özellik gösterdiğini kanıtlamıştır.

Ardıç meyvesi nasıl kullanılır?

Ardıcı meyve olarak tüketebileceğiniz gibi yağından da faydalanabilirsiniz. Ayrıca aktarlardan ardıç tohumu alarak çay hazırlayabilirsiniz.

Ardıç çayı nasıl hazırlanır?

Malzemeler:

  • 1 bardak su
  • 1 tatlı kaşığı ardıç tohumu 

Kaynamış suyun içerisine 1 tatlı kaşığı ardıç tohumu atılır. Çayın 20 dakika demlenmesi beklenir. Ardından çayınızı gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Günde iki fincandan fazla ardıç çayı tüketmemeniz sağlığınız için son derece önemli.

Ardıç meyvesinin zararları nelerdir?

Fazla tüketildiğinde ardıç böbrek sorunlarına yol açabilir.

 

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:01
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