THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Ağız kokusuna iyi geliyor

Günlük hayatı olumsuz etkileyen ağız kokusunun nasıl geçeceğini sizler için araştırdık...

10 Eylül 2018 Pazartesi 15:45
Ağız kokusuna iyi geliyor

Ağızdaki koku, sadece ağızda oluşan hidrojen sülfürden kaynaklanmaz. Bazı kokular 24 saat boyunca kanda kalabiliyor. Tokun da açın da derdi olabilir ağız kokusu. Yani ünlü deyişle; kiminin “açlıktan kokar nefesi” horlanır, kiminin tokluktan kokar tiksindirir! Açların karnını doyurmak meseleyi halleder. Toklara ise bazı tavsiyeler var!

Sarmısak, soğan, çiğ köfte, balıklar ve bazı peynirler ağız kokusu yapar. Bazı kokular 24 saat boyunca kanda kalabiliyor. Onun için dengeli beslenmek gerekir bir.. İkincisi bazı meyve ve sebzelerden yardım alınabilir.

Mesela, elma, havuç suyu, havuç, nane filizleri, tarçın, limon, maydonoz, biberiye... Bunlar, nefesi tazelemekte, ağızda bulunan bakteriyi yok etmektedir.

Bazı baharatlar ağızda koku yaparken bazıları da kokunun giderilmesini sağlar. Mesela anason, kakule, kişniş, rezene bunlardandır.

Şimdi geliyoruz büyük süprize. Hemen hemen bal, zeytin ve zeytinyağı kadar değerli bir sağlık besini olan yoğurt ağız kokusu için de birebirdir. Günde bir veya iki kere yiyeceğiniz yarım kap yoğurt ağız içerisindeki hidrojen sulfüt kokusunu yok etmeye yardımcı olur. Zaten ağzımızın içini çürük yumurta gibi kokutan da zaten hidrojen sülfüttür.

 

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 15:45
  1. ağız kokusu
  2. havuç suyu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pazartesi günü İstanbul'da toplu taşıma araçları kaça kaçar ücretsiz?
    1. Pazartesi günü İstanbul'da toplu..
    2. Kolesterol hapları zararlıymış!
    3. Merasim Sokak davasında karar çıktı!
    4. Türkiye'nin dolar mesajı, dünyada ses..
    5. 497 düzensiz göçmen sınırda yakalandı
    6. Okul sezonu öncesi İBB'den..
    7. Kilis'te esnaf kavgası kanlı bitti!
    8. Karaciğerde sorun varsa...
    9. Pakistan Ordusu 13 teröristin idam..
    10. FIFA FIFPro, yılın en iyi 11'i aday..
    11. Yeni sezon öncesi kırtasiyelere..
    12. Gomis'e büyük şok! Akrabası uğradığı..
    13. Etraf mikrop kaynıyor
    14. Şems-i Tebrizi'den nasihatler
    15. Ankara kararını verdi: Suriyelilere..
    16. Zonguldak'ta trafik kazası can aldı!..
    17. Yargıtay'dan Enis Berberoğlu'na red!
    18. Hayatını kaybeden MHP İlçe Başkanı son..
    19. Salah'ı sakatlayan Ramos: Ölüm..
    20. İdlib'e hava saldırısı protesto edildi!
    ABD Genelkurmay Başkanı'ndan flaş açıklama: Bunu durduracak bir şey var mı bilmiyorum!
    ABD Genelkurmay Başkanı'ndan flaş açıklama: Bunu durduracak bir şey var mı bilmiyorum!
    ABD'den almaktan vazgeçtiler!
    ABD'den almaktan vazgeçtiler!
    Deniz Baykal'dan Erdoğan ve hükümete övgü! 'Çabalarından memnunum'
    Deniz Baykal'dan Erdoğan ve hükümete övgü! 'Çabalarından memnunum'
    Böyle olur CHP'nin açılışı! 'Bacak şov'lu havuz açılış töreni
    Böyle olur CHP'nin açılışı! 'Bacak şov'lu havuz açılış töreni
    İslami tebliğe 10.5 yıl hapis
    İslami tebliğe 10.5 yıl hapis

    Günün Karikatürü

    09 Eylül 2018
    Ankara'da korkunç olay! 'Ben şeytanım dedi ve saldırdı'
    Ankara'da korkunç olay! 'Ben şeytanım dedi ve saldırdı'
    Üç ayrı zam yolda! Emekli maaşları ocak ayında değişecek
    Üç ayrı zam yolda! Emekli maaşları ocak ayında değişecek