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Ağız kanseri 45 yaşından sonra ortaya çıkıyor

Ağız kanserinin çoğunluğu 40-45 yaşından sonra görülüyor ve genelde erkeklerde kadınlara oranla 2 kat daha fazla..

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:37
Ağız kanseri 45 yaşından sonra ortaya çıkıyor


Ağız kanserinin oluştuğu yerler; diş etleri, dudaklar, dil ve damaklarda görülmektedir.

Ağız kanserleri erken teşhis edilmezse işlev kaybı, devamlı olarak ağrı, tedavi edilse bile düzelmeyecek olan ağız ve çevresinde yaralardır. Sonucu ise ölüme kadar gidebilmektedir.

Ağız kanserinin sebepleri

Ağız kanserinin sebebi tam olarak bulunamamıştır. Ancak tütün ve alkol kullanımı ve fazla güneş ışığına maruz kalmanın ağız kanserinin oluşumunda önemli etkenler olduğu bilinmektedir. Genetik olarak da ağız kanseri oluşumunun olduğu da gözlemlenmiştir.

Belirtileri nelerdir?

Ağzın içinde ve kenarlarında küçük kırmızı renkteki alanlar,

Ağız içinde kabarmış, tahriş olmuş alanlar,

Ağızda ve boğazda kanamalar,

Seste boğukluk,

Yutma ve çiğnemede güçlük,

Ağzın içinde hissizlik duygusu,

Çenede şişlikler..

Bu sebepler ilerledikçe ağızda tahribata ve ağrıya sebep olur. Hastanın ağız kanserini teşhis etmeleri zordur. Bunun için düzenli olarak diş hekimine başvurulmalıdır.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 16:37
  1. ağız kanseri
  2. ağız kanseri belirtileri

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