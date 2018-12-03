Ağız kanseri 45 yaşından sonra ortaya çıkıyor



Ağız kanserinin oluştuğu yerler; diş etleri, dudaklar, dil ve damaklarda görülmektedir.

Ağız kanserleri erken teşhis edilmezse işlev kaybı, devamlı olarak ağrı, tedavi edilse bile düzelmeyecek olan ağız ve çevresinde yaralardır. Sonucu ise ölüme kadar gidebilmektedir.

Ağız kanserinin sebepleri

Ağız kanserinin sebebi tam olarak bulunamamıştır. Ancak tütün ve alkol kullanımı ve fazla güneş ışığına maruz kalmanın ağız kanserinin oluşumunda önemli etkenler olduğu bilinmektedir. Genetik olarak da ağız kanseri oluşumunun olduğu da gözlemlenmiştir.

Belirtileri nelerdir?

Ağzın içinde ve kenarlarında küçük kırmızı renkteki alanlar,



Ağız içinde kabarmış, tahriş olmuş alanlar,

Ağızda ve boğazda kanamalar,

Seste boğukluk,

Yutma ve çiğnemede güçlük,

Ağzın içinde hissizlik duygusu,

Çenede şişlikler..

Bu sebepler ilerledikçe ağızda tahribata ve ağrıya sebep olur. Hastanın ağız kanserini teşhis etmeleri zordur. Bunun için düzenli olarak diş hekimine başvurulmalıdır.