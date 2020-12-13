Ağız içi yaralarına iyi gelen doğal yöntemler

Yaşam kalitesini önemli ölçüde düşüren ağız yaraları, genellikle C vitamini eksikliğinden kaynaklanır. Bu yaralar kişinin yeme, içme ve diş fırçalama gibi aktivitelerine engel olur. Kendisi başlı başına bir hastalık olduğu gibi, ciddi hastalıkların da habercisi olabilir. Özellikle uzun süren ağız içi yaralar, mutlaka dikkate alınmalıdır. Peki ağız içi yaralar neden olur? Ağız içi yaralara neler iyi gelir? Tüm detayları sizler için araştırdık.

Ağız içi yaralar neden olur?

- Düşük bağışıklık sistemi

- Mide asidinin bazı nedenlerle ağza kadar gelmesi

- Gıdalara olan alerjik zayıflık

- Bilinçsiz diş fırçalama

- Sigara tüketimi

- Stres, depresyon ve kaygı gibi psikolojik rahasızlıklar

- C ve D vitamini eksikliği

- Bazı ilaçların yan etkileri

Ağız içi yaralar nasıl geçer?

Ağız içi yaralarına genellikle antibiyotik özellikli gargaralar tavsiye edilir. Ancak evde de yapılabilecek doğal yöntemler vardır.

- Tuzlu su gargarası

Tuzlu su gargarası, ağız içi yaralarında etkili yöntemlerden biridir. Bir çay bardağı suyun içine üç çay kaşığı tuz atılır. Hazırlanan karışım, günde 3 defa uygulanmalıdır.

- Misvak

Misvak, diş ve diş etleri temizlemede çok etkilidir. Diş etlerinde oluşan yaralara iyi gelir.

- Sumak

Sumak hem oluşan yaralardaki enfeksiyonu azaltır, hem de ağız içerisindeki virüsleri temizler. Ayrıca diş sağlığında da etkilidir. Bir kaşık sumağı bir bardak ılık suya eklenir. Hazırlanan karışım ile ağız çalkalanır.