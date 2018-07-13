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Ağız içi yaraları neden olur?

Ağız içi yaraları; yemek yemenin bütün keyfini kaçırıp, küçük olmalarına rağmen büyük acılara ve rahatsızlıklara sebep olurlar.

13 Temmuz 2018 Cuma 12:56
Ağız içi yaraları neden olur?

Ağız ülseri veya aft isimleriyle de bilinen ağız içi yaraları genellikle beyaz ya da açık sarı renkte oluşuyor ve 2 mm derine kadar inebiliyor. Tek ya da birkaç adet çıkabilen bu yaralar, kişinin konuşmasına, yemek yemesine, sıvı tüketmesine ve tükürük salgısını kontrol edememesine neden olabiliyor. Çocukluktan itibaren hemen her yaşta görülebilen ve bulaşıcı olmayan ağız içi yaralarının bayanlarda daha sık görüldüğü biliniyor.

AĞIZ İÇİ YARALARININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ağız içi yaraları, çıkacağı bölgede acı hissi ve kızarıklıkla belirti veriyor. Daha sonra yara, beyaz veya açık sarı bir renkte belirginleşiyor. Bu sırada acı hissi de oldukça artıyor. Bir süre büyümeye devam eden yara ortalama bir haftada, oluşurken gösterdiği belirtilerin tersini göstererek iyileşiyor.

AĞIZ İÇİ YARALARININ OLUŞMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER NELERDİR?

Stres

B3, B9 (folik asit) ve B12 vitaminleri ve demir eksikliği

Ağız içindeki mukoza tabakasını tahriş edebilecek; asitli, tuzlu ve baharatlı yiyeceklerin tüketilmesi

Bazı bünyeler için alerjik olabilen bazı besinlerin (soya, incir, domates, arpa, çikolata, elma, fındık gibi) tüketilmesi

Bayanların adet dönemleri öncesinde yaşadıkları gerginlik

Ağız içindeki dokuların ısırılarak, yanlış fırçalamayla ve yerine uyum sağlayamayan protez nedeniyle tahrişi

Sodyum Lauryl Sulhate (SLS) oranı yüksek olan diş macunlarının kullanılması

Sigara içme

Tütün çiğneme

Bu faktörlerin yanında; bağışıklık sisteminin zayıflaması, genetik faktörler, genital ülser, Behçet hastalığı, çölyak hastalığı, crohn hastalığı, göz nezlesi, retina iltihabı ve lökositoz gibi hastalıklar da ağız içi yaralarının oluşmasına sebep olurlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

 

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 12:56
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