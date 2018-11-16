Ağız çalkalama suları matah değil



Bilim insanları günde 2 kere ağız gargarası kullanmanın tip 2 diyabet riskini %50'ye kadar artırdığını ortaya çıkardı. Araştırmayı yapan Prof. Kaumudi Joshipura ağız çalkalama suyunun zararlı bakterilerle birlikte diyabete ve obeziteye karşı koruyan yararlı bakterileri de öldürdüğünü açıkladı. Harvard profesörü, yaygın bir şekilde kullanılan bütün ağız çalkalama sularının aynı antibakteriyel malzemelerden oluştuğunu ve bu antibakteriyel malzemelerin hem zararlı hem de yararlı bakterileri öldürdüğünü belirtti. Araştırmaya katılan kişiler arasında günde 2 kez ağız çalkalama suyu kullananların diyabet riskinin %50'ye kadar arttığı gözlemlendi. Daha önce yapılan bir araştırmada ağızda bulunan yararlı bakterilerin diyabet ve obeziteye karşı koruduğu ortaya çıkmıştı.

Birçok kişi düzenli olarak ağız çalkalama sularını kullanıyor. Bu ağız çalkalama suları özel firmalar tarafından çeşitli kimyasal maddeler ve bazı doğal ürünler kullanılarak üretiliyor. Kişilerin ağız çalkalama suları kullanırken çok dikkatli olmaları ve suları iyi seçmeleri gerekiyor.

Ağız çalkalama sularının tamamı aynı etkiyi göstermesi için tasarlanmamıştır.

Bazıları nefesi tazelemek için üretilirken bazı ağız çalkalama suları dişlerdeki çürükleri engellemek adına kullanılır.

Bazı sular ise ağızda oluşan ya da dışarıdan ağza gelen mikropları ve zararlı organizmaları ortadan kaldırmak için kullanılabilir.

Çeşitli kimyasalların kullanıldığı bu ağız çalkalama sularında zararlar kısa vadede kendini göstermese uzun vadede sorun yapabilirler.

İÇİNDE ALKOL VAR

Genellikle ağız çalkalama sularının bünyesinde alkol bulunmaktadır. Ülkemizde Müslümanların alkole olan hassasiyetini bilen bazı firmalar özel alkolsüz ağız çalkalama suları üretmektedir.

Ama diğer kimyasallar tabii aynen durmaktadır.

Ağız çalkalama suyunun içerisinde bulunan kimyasal ağzın iç yüzeyine zarar verebilirler. Bu kısımlarda küçük yaralar ya da yırtıklar oluşabilir. Bunlar yemek sırasında kişilerin rahatsızlık duymasına ve acı çekmelerine sebep olabilir.



Her ne kadar dişlerin sağlığı için üretilmiş olan ağız çalkalama suları olsa da diğer çalkalama sularının içerisinde yer alan kimyasallar dişlere zarar verebilir. Özellikle dişlerin incelmesine ve güçsüzleşmesine sebep olan ağız çalkalama suları uzun dönemde dişlerin dökülmesine ve ağrı yapmasına sebep olabilir.

Dudakta çatlamalar

Ağız çalkalama suyu zararları arasında gösterilen dudak çatlakları nadir olarak görülse de bayanların çoğunda bu durum gözlemlenebilmektedir.

Ağız çalkalama sularında zehirli olan florür ve etanol bulunmaktadır. Yutulduğunda özellikle çocuklarda mide bulantılarına sebep olacaktır.

Fakat fazla yutulduğunda baş dönmesi, mide bulantısı, uyku hali görülebilir. Bu durum komaya kadar ilerleyebilir ve büyük bir tehlikenin işaretidir. Bahsettiğimiz belirtiler yaşandığında mutlaka doktora başvurulmalıdır.

Sağlığınızı tehlikeye atmak için neden bir sürü para veriyorsunuz ki..

Prof. Kaumudi Joshipura, Harvard Üniversitesi ve Cambridge Epidemiyoloji Bölümü, Diş Hekimliği, Diabetoloji, Beslenme ve Diyetetik uzmanı. Araştırmayı yapan ve uyaran bilim kadını..

En iyisi karbonat sirke karışımı

Oysa, karbonat ve sirke karışımı hem katiyyen zararsız ve hem de en sağlıklı şekilde ağız içini bakterilerden korumakta.



Üstelik adeta bedava, yani sıfır maliyette..

Biz bu karışımı diş macunu yerine dişlerinizi fırçalamak için de hararetle tavsiye etmiştik.

Bir tatlı kaşığı karbonatı bir minik cam kavanozda sıcak su ile iyice eritin. Karbonat dibinde taneli olarak asla kalmasın. Sonra ona aynı miktarda beyaz sirke ekleyin. Aynanızın önüne koyun. Onunla ister ağız çalkalayın, ister diş fırçalayın. Unutmayın değil yutmak içseniz bile faydalı..