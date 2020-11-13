AGİT-PA Türk Grubu Başkanı Altınok'tan Müslümanlara yönelik ayrımcılıkla mücadele çağrısı:

TBMM (AA) - Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT-PA) Türk Grubu Başkanı Selami Altınok, AGİTPA'nın, AGİT bölgesinde Müslümanlara ve diğer dinlere mensup bireylere karşı hoşgörüsüzlük ve ayrımcılıkla mücadele konularında ortak çözümler üretmek ve gerekli adımları atmak için çalışmalarını sürdürmesini beklediklerini belirtti.

AGİT-PA Türk Grubu Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Altınok, AGİT-PA Ulusal Delegasyon Başkanları Daimi Komite Toplantısı'na katıldı.

AGİT-PA Başkanı George Tsereteli ve AGİT-PA Genel Sekreteri Roberto Montella'nın da yer aldığı toplantıda konuşan Altınok, Kovid-19'la mücadele döneminde parlamentoların sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Parlamentoların bu dönemde halkın huzur ve barışını bozacak tehditlere karşı tedbir alıp uygulamalar geliştirerek, daha etkin bir rol oynaması gerektiğine vurgu yapan Altınok, bu konuda parlamenter diplomasi ve diyalog aracılığıyla sorunların barışçıl çözümünü sağlamak için AGİT-PA ve ilişkili kuruluşların iş birliğiyle gerekli adımların atılması önerisini dile getirdi.



PKK/PYD/YPG, DEAŞ ve FETÖ gibi pek çok terörist grupla mücadele eden Türkiye'nin, AGİT ve AGİT-PA ile ortaklaşa çalışmaya devam edeceğini ifade eden Altınok, AGİTPA'nın, "AGİTPA'nın, AGİT bölgesinde Müslümanlara ve diğer dinlere mensup bireylere karşı hoşgörüsüzlük ve ayrımcılıkla mücadele konularında ortak çözümler üretmek ve gerekli adımları atmak için çalışmalarını sürdürmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Altınok, Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarındaki ve Karabağ'ın bir kısmındaki 28 yıllık işgalinin resmen ve fiilen sona erdiğini de anımsatarak Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan'ın ortak bildirisinde ilan edilen ateşkesi de memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Altınok, AGİT ve AGİT-PA'nın geçmişte olduğu gibi bugün de uluslararası barış ve istikrarı önceleyen adımlar atarak bu ateşkesi ve taahhütlerini destekleyeceğine inandıklarını kaydetti.