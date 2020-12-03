AGİT Bakanlar Kurulu Toplantısı, Arnavutluk'un ev sahipliğinde başladı

TİRAN (AA) - Dönem başkanlığını Arnavutluk'un yürüttüğü Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Bakanlar Kurulu Toplantısı başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle video konferans ile gerçekleştirilen, iki gün sürecek 27. AGİT Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda, Arnavutluk'un dönem başkanlığı boyunca gerçekleştirdiği faaliyetlerin yanı sıra güvenlik meseleleri ele alınacak.

AGİT Dönem Başkanı sıfatıyla toplantının açılış konuşmasını yapan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkesinin dönem başkanlığını ocak ayında devraldığını anımsatarak 2020 yılının AGİT için zor bir yıl olduğunu ifade etti.

Büyümekte olan bir krizin içinde olduklarını dile getiren Rama, bu durumun kurumun yapısı ve çalışanlarından dolayı oluşmadığı, Avrupa'nın kapsamlı güvenliğini iyileştirmeye yönelik yorulmak bilmeyen taahhütlerinden dolayı takdir edilmeleri gerektiğini söyledi.

Belarus'ta devam eden krize de değinen Rama, şunları kaydetti:

"Belarus'ta olanlara bakın. Beklenmedik bir şekilde, diğer büyük yapılar işe yaramaz görülürken AGİT'in son araç olarak kaldığını görün. Neden böyle? Üzücü ama AB dışında ne olursa olsun, AB ülkeleri, NATO ve Rusya arasındaki barikatları kaldırıyor. Bununla yetinmeyip, anında çok daha geniş ölçekli bir mesele haline getirilip sıradan insanların meseleleri, endişeleri, özlemleri, hakları, özgürlükleri fiilen tehlikeye atılıyor. Bu sonsuza kadar böyle devam edemez, bunun değişmesi lazım."

Rama, Kovid-19 salgınının olağanüstü ve benzeri görülmemiş sonuçlarının hayatın her alanını etkilediğini vurgulayarak daha iyi bir şekilde yeniden inşa edebilmek ve geleceği kaybetmemek için ortak ve cesur önlemler alabileceklerini kaydetti.

- Rama: "Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durmasından dolayı minnettarım"

Ukrayna'daki çatışmaların dönem başkanlıkları boyunca yeni ana öncelikleri olduğunu sene başında belirttiğini ve bunun değişmediğini hatırlatan Rama, "Belli bir ilerleme kaydedildi ancak Kırım ile ilgili zorluklar da dahil olmak üzere çatışmaya kapsamlı ve barışçıl çözüm için hala katedilecek yol var." diye konuştu.

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalara da değinen Rama, "Çatışmaların durmasından dolayı minnettarım. Şimdi verilen taahhütleri yerine getirme zamanıdır. Müzakere sürecini yeniden başlatmak için Minsk Grubu girişimlerine tam desteğimi ifade ediyorum." dedi.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) Başkanı George Tsereteli de birlik ve karşılıklı güvenden çok uzak olduklarını belirterek son yıllarda giderek daha acımasız hale gelen rejimler ve muhalefet hareketlerinin bastırıldığını gördüklerini söyledi.

Tsereteli, toplumda medya özgürlüğü ihlallerinin yanı sıra başka aksamalar da gördüklerini kaydederek "Bu, kuruluşun işini yapmadığı anlamına mı geliyor? Aslında yanıt, AGİT'in tüm tarihi gibi iki yönlüdür. Üye devletler tarafından sağlanan sınırlı kaynaklar göz önüne alındığında, AGİT yapıları çok iyi çalıştı." dedi.

Video konferans ile gerçekleştirilen toplantıya Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.

AGİT Dönem Başkanlığı, Arnavutluk'tan sonra İsveç'e geçecek.