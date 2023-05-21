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Siyaset Ağıralioğlu'ndan gündem olan Kılıçdaroğlu tespiti: Neredeyse hilafet sancağını eline alacak!
Siyaset

Ağıralioğlu'ndan gündem olan Kılıçdaroğlu tespiti: Neredeyse hilafet sancağını eline alacak!

Yeniakit Publisher
2023-05-21 16:26:00 -
Ağıralioğlu'ndan gündem olan Kılıçdaroğlu tespiti: Neredeyse hilafet sancağını eline alacak!

HDP ile ittifaka rıza göstermeyip İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, Habertürk TV canlı yayınında konuştu.

Ahmet Hakan'ın sorularını cevaplayan Ağıralioğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, camilerde boy göstermesini, Saadetlilerin "Mücahid Kılıçdaroğlu" sloganını, hakkındaki "seyyid" iddialarını hatırlattı.

Ağıralioğlu Kılıçdaroğlu hakkındaki şu sözleri ile gündem oldu:

Allah’tan seçim iki tur. Üçüncü tur olsa Kılıçdaroğlu hilafet sancağını eline alıp İslam İşbirliği Teşkilatı’na gidecek.

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