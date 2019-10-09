Ağır silahlarla yola çıktılar! Binlercesi Türkiye'ye geliyor Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı 14 bin askerin ağır silahlarıyla birlikte Türkiye'ye doğru yola çıktığı öğrenildi.

Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı Hamza Tümeni askerleri, olası harekat öncesi Türkiye'ye hareket etti. Ceylanpınar'da konuşlanacak 14 bin askerin peyderpey harekata katılacağı öğrenildi. Fırat'ın doğusuna düzenlenecek olası harekat için günlerdir hazırlanan Milli Ordu'ya bağlı Hamza Tümeni askerleri, son içtimalarını yaparak Suriye'den Türkiye'ye hareket etti. Ağır silahlarla donatılan Hamza Tümeni Özel Kuvvetleri, otobüsler ile mühimmat yüklü TIR'lar ile Şanlıurfa'ya doğru yola çıktı.

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