Ağır mobilyalar bel fıtığına sebep oluyor

Tekerlekli çare Genellikle yeni evliler yapıyor bu yanlışı; ağır mobilya almaya hevesleri çok oluyor. Tabii bir zaman sonra, bunların gerek ev temizliğinde ve gerekse günün birinde taşınmak zorunda kalınıldığında nasıl problem olduğu anlaşılıyor.

Taşınma sırasında ağır mobilyalar elbette ağır hasar görür.

Temizlikte ise tam bir derttir. Bari minik tekerleri olanları tercih edin de temizlik esnasında, kaldır kondur sıkıntısından kurtulun. Üstelik artık rengarenk tekerlekler bile var. Mevcut mobilyanıza da uygulamanız mümkün olabilir.

Tekerlekli mobilyaların en büyük faydası, bel fıtığı riskine karşı hanımları güvenceye alması.. Ancak bir yakında, dostta, komşuda emsal görüldüğünde bel fıtığının ne amansız bir dert olduğu anlaşılır. İnsanı yatağa mıhlar. Ağrısından bulgur gibi gözyaşı dökülür. Bu illetin birinci derecedeki sebebi de ağır mobilyalardır. Tedbirli olmalısınız.