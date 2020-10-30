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Aktüel Ağır hasta sayısı 1966 oldu, son 24 saatte 1703 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 322 bin 465'e yükseldi.
Aktüel

Ağır hasta sayısı 1966 oldu, son 24 saatte 1703 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 322 bin 465'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 19:02:46 -
Ağır hasta sayısı 1966 oldu, son 24 saatte 1703 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 322 bin 465'e yükseldi.
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