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Ekonomi Ağır hasarlı araçlara rağbet arttı
Ekonomi

Ağır hasarlı araçlara rağbet arttı

Koronavirüs sürecinin başladığı ilk aylarda yoğunluğun yaşandığı ikinci el araba piyasası uzun süredir durgunluğunu koruyor. Eskiden yüzüne bakılmayan ağır hasarlı otomobillere bu dönemde rağbet artarken, galericiler fiyatların düşmeye başladığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 17:38:00 -
Ağır hasarlı araçlara rağbet arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin başladığı ilk aylarda yoğunluğun yaşandığı ikinci el araba piyasası uzun süredir durgunluğunu koruyor. İkinci el otomobil satışlarında pandemi döneminde yüzde 83 azalma gözlemlenirken, oto galericiler eskiden yüzüne bakılmayan ağır hasarlı arabaların bu dönemde rağbet gördüğünü belirtti.

Kocaeli’nde oto galericilik yapan Mesut Şengül, bazı araçların fiyatının iki kat arttığını ifade ederek, "Martta pandemi açıklandığında fiyatlar normaldi. Gümrük kapıları kapanınca, ÖTV eklenip sıfır araç fiyatları artınca ikinci ele de yansıdı. Abartılı rakamlar oldu. Hemen hemen iki katının üzerine çıkan araçlar var. Geçen yıl 100 bin liraya satılan araç, bu sene 200 bin lira oldu. Aracın durumuna, pahalılığına göre biz 5 ile 10 bin arasında geri çektik" ifadelerini kullandı.

“Ağır araçlar satılmıyordu, şimdi insanlar artık onları alıyor”

Eskiden ağır hasarlı araçların satılmadığını, artık fiyatlarından dolayı vatandaşların onlara yöneldiğini söyleyen Şengül, ''Eskiden ağır hasarlı, pert kayıtlı araçlar satılmıyordu. Şimdi yüzde 50 düşük diye insanlar onları alıyor" dedi.

“Fiyatlar yeni yeni aslına dönmeye başladı”

Kocaeli’nde 32 senedir oto galericilik yapan Tamer Ertuğ da fiyatların yavaş yavaş aslına dönmeye başladığını ifade ederek, "Bunlar şişme fiyatlar. İleriki zamanlarda yavaş yavaş düşmeye başladı. Her sabah sosyal ağdaki firmalara baktığımız zaman, fiyatların düştüğünü görüyoruz. Esnaf adet olarak küçüldü. Geçen sene bu zamanlarda 30 arabası olan meslektaşımız 15 arabaya düştü. Şuanda fiyatlar yeni yeni aslına dönmeye başladı. Bir de bu fiyatların düşmesinin sebebi de artık herkes galericilik yapamıyor'' diye konuştu.

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