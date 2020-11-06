Ağır hasar gören binadan çıkardıktan sonra düşürdüğü birikimine kavuştu

İZMİR (AA) - MUSTAFA GÜNGÖR - İzmir'deki depremde terk ettiği evinden verilen izinle eşyalarını alan depremzede öğretmen, bu sırada düşürdüğü para ve altın bulunan kesesine bekçi ve polisin titiz çalışması sonucu kavuştu.

Öğretmen Pınar Oktan, geçen cuma günü yaşanan depreme Bayraklı ilçesindeki evinde yakalandı. Sarsıntının başlamasıyla kendini sokağa atan Oktan, yapılan incelemenin ardından ağır hasar tespiti yapılan evine özel eşyalarını almak üzere izinle girdi.

İçinde para ve bir miktar altının bulunduğu kesesini yanına alan Oktan, bina dışına çıktığı sırada keseyi düşürdü.

Oktan, kesesinin yanında olmadığını gördü ancak yoğunluk nedeniyle herhangi bir başvuru yapmadı.

Binanın önünde nöbet tutan bekçi Efekan Sertdemir'in bulduğu kesenin kime ait olduğunun belirlenmesi için polis memurları Ceyhan Pınar, Mehmet Saat ve trafik polisi Umut Pekel çalışma yürüttü.

Binada oturan daire sahiplerine tek tek ulaşan polislerin sorularına doğru yanıt veren Oktan, düşürdüğü kesesini polislerden teslim aldı.

Oktan, AA muhabirine, Mahsuroğlu Mahallesi'ndeki evinde 13 yıldır oturduğunu, binalarının depremde büyük hasar gördüğünü söyledi.

Deprem anında canlı derste olduğunu anlatan Oktan, "Çok büyük bir sarsıntı oldu. Önce hemen geçer diye düşündük ama geçmesini beklerden daha da şiddetlendi. Ben buzdolabının dibine attım kendimi. Binamız yıkılmadı ama ağır hasarlı. Kısa bir süre içerisinde yıkılacağını düşünüyoruz. O gün depremden sonra apar topar dışarı çıktım ama yanıma kısıtlı eşya almıştım." dedi.

- "Binanın bahçesine düşürmüşüm"

Birkaç gün sonra kontrollü olarak izinle eve yeniden çıktığını aktaran Oktan, şöyle devam etti:

"Keseyi de yanıma almıştım. İnip çıkmanın telaşıyla binanın bahçesine düşürmüşüm. Akşam fark ettim ve açıkçası üzerinden 3 gün geçti diye umudumu da kesmiştim. Gitmiştir diye düşündüm. Çünkü nereye düşürdüğümü bilmiyordum. Sonrasında dün akşam mahalle bekçimiz ve polislerimiz bize ulaştılar. Paketin detayını istediler. Biz umudu kesmişken bekçimizin dikkati sayesinde bulundu."

Oktan, paketi teslim alırken bekçi Sertdemir'in "Öğretmenim, bizi siz yetiştirdiniz." sözünü söylemesi üzerine çok duygulandığını vurgulayarak, "Zaten o verdiği paketten çok daha öte bir hediyeydi benim için. İnanın çok etkilendim." ifadesini kullandı.



