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Gündem Ağır Ceza hakimi evinde ölü bulundu!
Gündem

Ağır Ceza hakimi evinde ölü bulundu!

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi hakime Buket Demirel evinde ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 15:43:00 -
Ağır Ceza hakimi evinde ölü bulundu!

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi hakim Buket Demirel evinde ölü bulundu. Hatay Reyhanlı’daki bombalı saldırının Ankara’da görülen duruşmasında ifadeler gözlerinin dolmasıyla gündeme gelen Demirel’in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Hatay Reyhanlı'da meydana gelen bombalı saldırıya sonucunda 5'i çocuk 52 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin dava güvenlik gerekçesiyle Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesine karar verilmişti.

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Buket Demirel, patlamada hayatını kaybeden Yusuf İşgör'ün duruşmaya katılan eşi Canan İşgör'ün, "9 yaşına gelen çocuğum 'benim babamın kefeni niye kanlı' diye hesap soruyor.2.5 yaşına gelen çocuğum da 'babam nerede' diye bana soruyor" ifadeleri nedeniyle gözlerinin dolmasıyla gündeme gelmişti.

Üye hakim Demirel, Yenimahalle ilçesi Batıkent mahallesindeki evinde sabah saatlerinde ölü bulundu. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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