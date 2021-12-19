7 milyonu aşkın kişiyi ilgilendiren asgari ücret kararır 17 Aralık Perşembe günü açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete yüzde 50 zam yapıldığını ve maaşların 1425 TL arttığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük asgari ücretin 4250 lira olduğunu medeni durum ve çocuk sayısının bu rakamı artıracağını ifade etti. Bu açıklamanın ardından pek çok kişi "4250 liraya AGİ dahil mi?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, AGİ ne kadar? 2022 AGİ'li asgari ücret ne kadar oldu?

AGİ 4250 liraya dahil mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önemli açıklamalarda bulundu. Kanal 7'de yayımlanan bir programda konuşan Bakan Bilgin, "Açık bir şekilde açıklayayım. AGİ aslında bir tip vergi iadesidir. Bir çocukluya, 3 çocukluya bir vergi iadesidir. Biz vergiyi kaldırdığımız için vergi iade etmiyoruz diyelim. 2825 liralık bir asgari ücret vardı ve bu AGİ ile birlikteydi. 4250 liranın içerisinde de AGİ var. Verdiğimiz asgari ücret içerisinde bu AGİ desteği artık herkese var. Oransal olarak asgari ücrete yansıdı. Asgari ücretli olmayanlar için AGİ uygulaması devam edecek. Daha yukarda maaş alanlar için pozitif bir destek olarak değerlendirebilir” dedi.

Bekar AGİ 268,31 TL'den 402 TL'ye yükseldi.

Evli eşi çalışmayan AGİ 321,97 TL'den 481,5 TL'ye yükseldi.

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu AGİ 362,22 TL'den 543 TL'ye yükseldi.

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu AGİ 402,47 TL'den 603 TL'ye yükseldi.

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu AGİ 456,12 TL'den 684 TL'ye yükseldi.

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu AGİ 456,12 TL'den 684 TL'ye yükseldi.

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu AGİ 456,12TL'den 684 TL'ye yükseldi.

Evli eşi çalışan AGİ 268,31 TL'den 402'ye yükseldi.

Evli eşi çalışan 1 çocuklu AGİ 308,55 TL'den 462 TL'ye yükseldi.

Evli eşi çalışan 2 çocuklu AGİ 348,80 TL'den 522 TL'ye yükseldi.

Evli eşi çalışan 3 çocuklu AGİ 402,47 TL'den 603 TL'ye yükseldi.

Evli eşi çalışan 4 çocuklu AGİ 429,30 TL'den 643,5 TL'ye yükseldi.

Evli eşi çalışan 5 çocuklu AGİ 456,12 TL'den 684 TL'ye yükseldi.