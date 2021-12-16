Asgari ücretli çalışanların merakla beklediği açıklama geldi. 2022 yılında asgari ücret 4250 lira olarak ödenecek. Vatandaşlar bir yandan da AGİ miktarını araştırmaya başladı. Peki, AGİ ne kadar oldu?

AGİ 2022 evli eşi çalışan 1 çocuklu ne kadar? 2022 AGİ tablosu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamının 4 bin 250 lira olarak uygulanacağını, çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre rakam yükseleceğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından “Yüzde 50 oranında bir artışla son 50 yılın en yüksek asgari ücret zammını yaptık. Sosyal devlet bilinciyle emeğin yanında olmaya devam ediyoruz. Asgari ücretimiz 2022 itibariyle 4250 TL’dir” paylaşımında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Asgari ücretliyi 19 yıldır enflasyona ezdirmedik, şimdi de ezdirmiyoruz. Enflasyonun üstünde değil, çok üstünde değil, çok çok üstünde yani yüzde 50'lik net bir artış yaptık. Bu tarihi bir artıştır. Asgari ücreti damga ve gelir vergisinden istisna tutma kararı aldık” diye konuştu.

Bekar AGİ 268,31 TL'den 402 TL'ye yükseldi.

Evli eşi çalışmayan AGİ 321,97 TL'den 481,5 TL'ye yükseldi.

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu AGİ 362,22 TL'den 543 TL'ye yükseldi.

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu AGİ 402,47 TL'den 603 TL'ye yükseldi.

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu AGİ 456,12 TL'den 684 TL'ye yükseldi.

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu AGİ 456,12 TL'den 684 TL'ye yükseldi.

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu AGİ 456,12TL'den 684 TL'ye yükseldi.

Evli eşi çalışan AGİ 268,31 TL'den 402'ye yükseldi.

Evli eşi çalışan 1 çocuklu AGİ 308,55 TL'den 462 TL'ye yükseldi.

Evli eşi çalışan 2 çocuklu AGİ 348,80 TL'den 522 TL'ye yükseldi.

Evli eşi çalışan 3 çocuklu AGİ 402,47 TL'den 603 TL'ye yükseldi.

Evli eşi çalışan 4 çocuklu AGİ 429,30 TL'den 643,5 TL'ye yükseldi.

Evli eşi çalışan 5 çocuklu AGİ 456,12 TL'den 684 TL'ye yükseldi.