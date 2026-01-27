AGD’den Erbakan Hoca’ya özel sayı

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

“Hak ve Hakikatte Değişmez Koordinat: Necmettin Erbakan” başlığıyla hazırlanan özel sayı, Erbakan Hoca’yı yalnızca bir siyasetçi olarak değil; ahlak merkezli siyaset anlayışının, bağımsızlık mücadelesinin ve güçlü bir medeniyet tasavvurunun temsilcisi olarak ele alıyor. Büyük bir titizlikle hazırlanan sayıda, Türkiye’den ve İslam dünyasından çok sayıda önemli isim Erbakan Hoca’nın fikri mirasını, siyaset anlayışını ve bıraktığı derin izleri farklı yönleriyle kaleme aldı.