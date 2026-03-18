Yanlış duymuyorsunuz Cumhuriyet’te yayınlandı! Yeni nesile ibret olacak tespitler
Gazeteci Ali Karahasanoğlu, Manşetlerin Dili programında Cumhuriyet yazarı Erol Ertuğrul'un kaleme aldığı Mehmet Muzaffer’in hikayesine değindi. Karahasanoğlu, 1914’te orduya lastik alabilmek için sahte banknot basan askerin hikayesini anlatırken, konunun Lozan güzellemesine bağlanmasına sert tepki gösterdi.
Ali Karahasanoğlu, "Manşetlerin Dili" programında Mehmet Muzaffer’in Çanakkale’deki fedakarlık hikayesini Lozan güzellemesine bağlayan zihniyete ateş püskürdü. Karahasanoğlu, Osmanlı’nın kanıyla kazandığı zaferlerin, İngilizlerin kurduğu masalarda meze yapılmasına sert tepki gösterdi.
Mehmet Muzaffer’in orduya lastik alabilmek için hazırladığı ve üzerine "Bedeli Çanakkale’de ödenecektir" yazdığı banknotun hikayesini hatırlatan Karahasanoğlu, bu muazzam ruhun basit bir siyasi tartışmaya meze edilemeyeceğini belirtti. Mehmet Muzaffer’in Filistin cephesinde, Gazze’de yaralanmasına kadar uzanan kahramanlık yolculuğunun, Cumhuriyet gazetesindeki yazıda zorlama bir mantıkla Lozan’a bağlanmasını "hayret verici" olarak nitelendirdi.