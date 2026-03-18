73 ilde operasyon: 1 tonu aşkın uyuşturucu madde ele geçirildi

İçişleri Bakanlığından, “73 ilde “Uyuşturucu Madde Satıcılarına” yönelik Polisimiz tarafından son 1 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda; 1,1 ton uyuşturucu madde ile 412 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 958 şüpheli yakalandı. 475'i tutuklandı. 119'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.” açıklaması yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, zehir tacirlerine yönelik geniş çaplı bir operasyon zinciri gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son bir hafta içerisinde 73 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 1 ton 134,5 kilogram uyuşturucu madde ile 412 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Saha çalışmalarında uyuşturucu ticaretine karıştığı tespit edilen 958 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 475'i çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 119 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Dev operasyonun teknik detayları da paylaşıldı. İl emniyet müdürlüklerince düzenlenen operasyonlara;

Bin 544 ekip, 3 bin 982 personel, 17 hava aracı, 47 narkotik dedektör köpeği katılım sağladı.

Derdimiz memleket

Tutuklanmışlar, sonra ?.. madem bu uyuşturucu güzel bir şey çok seviyorlar. Verin ellerine birer kaşık yesinler
