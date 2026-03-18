İstanbul boşaldı: Trafikte tarihi düşüş yaşandı
Ramazan Bayramı etkisiyle şehir adeta boşaldı… Yoğunluk yüzde 90’lardan yüzde 38’e kadar geriledi.
Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte İstanbul’da alışılmış yoğun trafik manzaraları yerini sakinliğe bıraktı. Özellikle şehir dışına çıkan vatandaşların etkisiyle ana arterler ve bağlantı yollarında gözle görülür bir rahatlama yaşandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı CepTrafik verilerine göre kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 38 seviyelerine kadar geriledi. Bu oran, normal günlerde sık sık yüzde 80’in üzerine çıkan yoğunlukla kıyaslandığında dikkat çekici bir düşüş olarak kaydedildi.
Ramazan ayı boyunca yüzde 85-90 bandında seyreden trafik yoğunluğunun bayram tatiliyle birlikte keskin bir şekilde azalması, megakentin kısa süreliğine de olsa nefes almasını sağladı. Uzmanlar, tatil dönüşüyle birlikte yoğunluğun yeniden artmasının beklendiğini belirtiyor.