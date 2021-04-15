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Oruç Ağda yapıldığında oruç bozulur mu? Oruçluyken ağda yaptırmak orucu bozar mı?
Oruç

Ağda yapıldığında oruç bozulur mu? Oruçluyken ağda yaptırmak orucu bozar mı?

Ağda ile oruç bozulur mu? soruları mübarek Ramazan ayının girmesiyle birlikte araştırılıyor. Ramazan ayı, paylaşmak, bölüşmek, yardımlaşmak ayı olduğu kadar farz olan oruç ibadetinin yerine getirildiği mübarek bir aydır. Zira Ramazan ayında Kur’an-ı Kerim indirildi. Ramazan ayı içeriinde bin aydan daha kıymetli olan Kadir Gecesi mevcuttur. Oruç ibadetinin yerine getirildiği Ramazan ayında tutulan orucun mükafatını Rabbimiz kat kat vereceğini müjdelereken, orucun sıhhatli bir şekilde tutmak isteyenler ise orucu bozan ya da orucu bozmayan şeyleri merak ediyor. Bnlar arasında ağda gelmekte. Ağda yaptırmak, kıl aldırmak, epilasyon yaptırmak orucu bozar mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-15 08:09:00 -
Ağda yapıldığında oruç bozulur mu? Oruçluyken ağda yaptırmak orucu bozar mı?

Ramazan ayına kavuşturan Rabbimiz'e şükürler olsun. Zira Ramazan ayınnda tutulan orucun sevabı öyle faziletlidir ki, orucun sevabını Rabbimiz cennnet ile verecek. Oruç tutup da Rabbimiz'in rızasını kazanabilenlere ne mutlu. Ramazan ayında kendini affettirenlere ne mutlu. Ramazan orucunu gerçek manada tutanlara ne mutlu. Oruç tutan Müslümanlar, oruçların ziyan olmaması için büyük bir gayret içerisinde olmaktadırlar. Bunun içindir ki orucu bozan şeyleri Ramazan ayının başından beri araştırmakta. Merak edilenler arasında ağda orucu bozar mı, oruçluyken ağda yaptırmak orucu bozar mı? Ağda oruca engel midir?

ağda yaptırmak orucu bozar mı, ağda yaptırmak orucu bozuyor mu

Oruçluyken ağda yaptırmak orucu bozar mı?

Ağda veya epilasyon yaptırmak oruca engel olur mu? Vücuttaki kılların hangi yolla olursa olsun alınması orucu bozmaz. Çünkü oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Kıl almak veya aldırmak bunların kapsamında olmadığından orucu bozmaz.

Burada şu husus da belirtilmelidir ki, kadının erkeğe karşı avret mahalli eller, ayaklar ve yüzü hariç tüm bedenidir. Kadının kadına karşı avret mahalli, diz kapağı ile göbek arasıdır. Zaruret ve ihtiyaç olmadan bu yerlerin dışındaki bölgelerin başka kadınlara veya erkeklere gösterilmesi caiz değildir. Bu itibarla ağda veya lazerle epilasyon yaptırmak isteyen kişinin, erkek olsun kadın olsun yabancı bir kişiye avret mahallini açması helal olmadığı gibi, bu işlemi uygulayan kişinin de bu kısma bakması ve dokunması helal değildir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 187,194-195).

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