Ağaoğlu’na ‘Yüksek derecede yatırım yapılabilir’ notu

Japon kredi derecelendirme kuruluşu JCR, Ağaoğlu Şirketler Grubu’nu yüksek derecede yatırım yapılabilir kategoride değerlendirdi.

"Bizler için sürpriz değil"

JCR’ın kararını değerlendiren Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, “Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerdeki karlılıklarımız, arsa ve gayrimenkul portföyümüz ve en önemlisi güçlü öz sermaye yapımız ile yüksek derecede yatırım yapılabilir kategorisinde yer almamız bizler için sürpriz değil” diye konuştu.

"Uluslararası pazarlarda rekabetçi bir konuma geliyoruz"

Türkiye’de en güçlü bilançoya sahip firmalardan biri olduklarını ifade eden Ağaoğlu, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Planladığımız gibi varlık satışı yoluyla kredi borçlarımızı yönetilebilir seviyeye indirdik. Yıl sonuna kadar da sıfırlamaya çok yakın bir seviyeye geleceğiz. Ar-ge için yaptığımız yatırımların sonuçlarını almaya başladık. Geliştirdiğimiz ileri teknoloji ile uluslararası pazarlarda rekabetçi bir konuma geliyoruz. Yenilenebilir enerjide, yatırımlarımız devam ediyor. Turizmde, yenileme yatırımlarını bitirmek üzereyiz. Yabancı yatırımcıların ilgisi ve projelerimize olan talepleri de şirketimizin neden yüksek derecede yatırım yapılabilir konumda olduğunun en büyük göstergesidir.”