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Ağaçların erken çiçek açmasına bordo bulamaçlı önlem

Akyazı Ziraat Odası Başkanı Ali Şener Bayraktar, “Bordo bulamacı ile ağaçların yıkanması suretiyle çiçek açmaları geciktirilmeye çalışılıyor” dedi.

14 Mart 2019 Perşembe 14:56
Ağaçların erken çiçek açmasına bordo bulamaçlı önlem

Yurdun pek çok bölgesinde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi sebebiyle ağaçlar erken çiçek açmasına yönelik çözüm önerisinde bulunan Akyazı Ziraat Odası Başkanı Ali Şener Bayraktar, “Bordo bulamacı ile ağaçların yıkanması suretiyle çiçek açmayı geçiktirmeye çalışıyor çiftçilerimiz” dedi.



Yurdun birçok kesiminde soğuk havaların etkili olmasına rağmen sıcak havaların etkisini arttırdığı Sakarya’da ağaçlar erken çiçek açtı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği son günlerde, soğuk kış günleri yerini güneşli havaya bıraktı. Sakarya’da yalancı bahara aldanan ağaçlar, çiçek açarak beyaza ve yeşile büründü.



“Zarar görmemesi temennimizdir”

 

Ağaçların erken çiçek açmasını değerlendiren Akyazı Ziraat Odası Başkanı Ali Şener Bayraktar, “Hava sıcaklıklarının normalin üstünde seyir etmesi sebebiyle oluşan sıcaklık bitkilerde uyanmaya sebep vermiş, bunun sonucunda da çiçek açma dediğimiz bitkiler tomurcuklarını patlatarak çiçek açması sonucu ortaya çıktı. Bu tabi olağan bir durum. Bitkilerin olağan seyrinde devam eden faaliyeti uygun hava sıcaklığıyla buluşunca da çiçek açma gibi bir sonucu ortaya çıkarıyor. Ancak burada tehlikeli olan özellikle meyve ağaçlarının çiçek açmasından sonra çiçeğe, meyveye zarar verecek olan hava sirkülasyonunda meydana gelen değişiklikler, sıcaklıkların aniden aşağı düşmesi bitkiye özellikle çiçek açmış bitkiye zarar veriyor" dedi.



Bordo bulamacı ile yıkanan ağaçların çiçek açması gecikiyor

 

Çiçek açmış meyve ağacına zarar verecek bir sıcaklık değişimi olmaması yönünde beklentilerinin olduğunu söyleyen Bayraktar, alınacak tedbirler hakkında şöyle bilgi verdi: "Bununla ilgili çiftçilerimizin aldığı değişik tedbirler var. Öncelikle çiçek açmış alanlarda don, aşırı sıcaklık düşmeleri gibi bir takım hadiseler oluştuğu zaman arazilerde bir sıcaklık temin etmeye yönelik, saman yakma benzeri yöntemlerle oluşturulacak olan dumanla donun meyve ağacına zarar verilmesinin önüne geçilmeye çalışılıyor. Bunun dışında meyve ağaçlarında çiçek açmayı geçiktirmek için alınan bir takım tedbirler var. Bunlardan bir tanesi de bordo bulamacı dediğimiz göz taşı ve kireç karışımı ile ağaçların yıkanması suretiyle çiçek açmayı geciktirmeye çalışıyor çiftçilerimiz. İnşallah buradaki en büyük temennimiz bundan sonraki günlerde hava sıcaklıklarında ani düşüşler meydana gelmemesi bitkilerin bu yolla zarar görmemesi temennimizdir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 14:56
  1. Sakarya
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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