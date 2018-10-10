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Ağaca çarpması sonucu ikiye bölünen araçta sürücü hayatını kaybetti

Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjde bulunan elektrik direğine çarptıktan sonra ortadan ikiye bölündü, sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

10 Ekim 2018 Çarşamba 22:30
Ağaca çarpması sonucu ikiye bölünen araçta sürücü hayatını kaybetti

Kaza bugün akşam saatlerinde D-655 Karayolu Çamköy mevkiinde meydana geldi. Akçakoca’dan Düzce yönüne giden Sinan Pehlivan (45) yönetimindeki 81 AAH 756 plakalı otomobil kontrolden çıkarak refüjde bulunan elektrik direğine çarptı. Otomobil, çarpmanın şiddetiyle ortadan ikiye bölündü. Otomobilin motor kısmı karşı yöne düşerken, bagaj kısmı ise yolun diğer tarafında kaldı. Otomobilden düşen araç sürücüsü Sinan Pehlivan olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan oğlu Ali Ramazan Pehlivan (10) yaralandı. Yaralı 112 acil sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Sürücü Sinan Pehlivanın ise cesedi ise Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 22:30
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