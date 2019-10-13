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Ağaç işleme makineleri sektörünün işlem hacmi 300 milyon dolara ulaşdı

Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Erol, "Ağaç işleme makineleri sektörü ve bunun yan sanayilerinin işlem hacmi 200 milyon dolar civarındaydı.Bu sene yüzde 50 artış ile 300 milyon dolar civarlarında." dedi.

13 Ekim 2019 Pazar 11:25
Ağaç işleme makineleri sektörünün işlem hacmi 300 milyon dolara ulaşdı

Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği (AİMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Erol, "Ağaç işleme makineleri sektörü ve bunun yan sanayilerinin 2018 yılında işlem hacmi yaklaşık 200 milyon dolar civarındaydı. Bu seneki rakamlarda yüzde 50 artış ile 300 milyon dolar civarında." dedi.

AİMSAD ile Reed Tüyap tarafından düzenlenen 32. Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı (WoodTech), Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi'nde başladı.

Fuarın açılışında konuşan AİMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol, ağaç işleme makineleri sektörü ve bunun yan sanayilerinde yaklaşık 350 firma olduğunu, sektörün 7 bin 500-10 bin civarında kişiyi istihdam ettiğini bildirdi.

Erol, şunları kaydetti:

"Ağaç işleme makineleri sektörü ve bunun yan sanayilerinin 2018 yılında işlem hacmi yaklaşık 200 milyon dolar civarındaydı. Bu seneki rakamlarda yüzde 50 artış ile 300 milyon dolar civarında. Bunda en önemli konu ihracat... Yaklaşık 105 ülkeye ihracatı olan bir sektörü konuşuyoruz. 2018 yılında her 100 ithal makineye karşı 167 ihracatımız varken, şu anda her 100 makineye 250 ihracatımız olan cari açığı olmayan bir sektörü konuşuyoruz.

Özellikle son 5 senedir cari fazla veren sektörüz. Hem yan sanayimizin hem de genç nesillerin şu anda yapmış oldukları teknolojik gelişmelerle lehtarlarımıza karşı makine ve yan sanayimizin kalitesinin arttığını söyleyebiliriz. Sektörümüzün en önemli alıcıları kadınlar... Her sene farklı şeyler talep ettikleri için biz de onlara uyarak devamlı yenilik yapmak zorundayız. Mobilyada plastik, cam, mermer, akrilik kullanıyoruz. Çok farklı malzemeler kullandığımız için bizim Ar-Ge ekiplerimiz hiç durmadan bu konuda çalışmak zorunda. Türkler, çalışmayı sevdiği için bu ihracata da katkı sağlamakta. İç piyasada yaşanan sıkıntılardan dolayı firmalarımız ihracata yöneldi. Bunun bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Her krizden bir fırsat çıkarmamız lazım. İhracattaki artışın en önemli sebeplerinden birinin iç pazardaki daralma olduğunu düşünüyorum."

"Mobilya, Türkiye'de çok önemli bir sektör" 

Mustafa Erol, mobilyanın Türkiye'de çok önemli bir sektör olduğunu vurgulayarak, mobilyanın hemen hemen tüm illerde imalatı olan nadide sektörlerden biri olduğunu, bunu ihracatla geliştirdikleri zaman ortaya başarının çıktığını söyledi.

Erol, "Firmalarımız artık atölye olmaktan fabrika düzenine geçti. Boya kalitesinden tasarım kalitesine, otomasyonuna varıncaya kadar firmaların kendini çok geliştirmiş olduğunu görüyoruz." dedi.

WoodTech'e yaklaşık 75 bine yakın ziyaretçinin geldiğini bildiren Erol, "İstanbul'da Reed Tüyap'ın düzenlediği en büyük fuar. 75 binin 15 bine yakını yabancı ziyaretçi." ifadelerini kullandı.

Reed Tüyap Genel Müdürü Ali Muharremoğlu da bu yıl 32'ncisini düzenledikleri WoodTech ve 22'ncisini düzenledikleri Uluslararası Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi Fuarı'nda yaklaşık 35 ülkeden 800 firmanın stant açtığını bildirdi.

Fuarlar, 16 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek. 

 

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 11:25
  1. İstanbul
  2. Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi iş Adamları Derneği işbirliği
  3. AİMSAD
  4. Anadolu Ajansı

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