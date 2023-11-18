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Ekonomi Ağaç işleme ihracatı dünyada "kök saldı"
Ekonomi

Ağaç işleme ihracatı dünyada "kök saldı"

Yeniakit Publisher
2023-11-18 15:13:13 - 2023-11-18 15:13:13
Ağaç işleme ihracatı dünyada "kök saldı"

Geçen seneyi 152 milyon dolar ihracatla kapatan ağaç işleme makineleri sektörü Türkiye’nin toplam ihracatına katkı vermeye devam ediyor.

Geçen seneyi 152 milyon dolar ihracatla kapatan ağaç işleme makineleri sektörü Türkiye’nin toplam ihracatına katkı vermeye devam ediyor. Alanında Avrasya’nın en büyük fuarı olan Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar ve El Aletleri Fuarı WoodTech, 3 bin 881'i yabancı alıcı olmak üzere 22 bin ziyaretçiyi İstanbul’da ağırladı.

1.2 milyar liralık ihracat

RX Tüyap'ın uluslararası deneyimi ve Ağaç İşleme Makine Sanayicileri Derneği’nin (AİMSAD) sektör gücü ve birleştirici yapısıyla düzenlenen fuarda 2,5 milyar TL’lik ticaret hacmi yakalandı. Geçen yıl 35’incisi düzenlenen fuarda 1,2 milyar TL’lik ticaret hacmi yakalanmıştı. Bu yıl yabancı ziyaretçide yükselişe geçen ülkelerin başında Azerbaycan, Avusturya, Bosna Hersek, Hırvatistan, Fransa, İtalya, Makedonya, Karadağ, Portekiz, Polonya, Slovakya ve Yunanistan geldi.

Potansiyelimiz yüksek

AİMSAD Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Toktaş, “ AİMSAD üyemizin katılımıyla 2,5 milyar TL’lik ticaret hacmi yakaladık. Bu rakam, üretim ve ihracat odaklı çalışan sektörümüz için kritik önem arz ediyor. WoodTech’in sektör ihracatına katkısı büyük. Geçen seneyi 152 milyon dolar ihracatla kapatan sektörümüzün 2023’ü 170 milyon dolar ihracatla kapatacağını öngörüyoruz. Bunun sinyallerini WoodTech’teki yabancı iştahından aldık. Türkiye’nin, ağaç işleme makineleri sektöründe dünyada söz sahibi ülke konumuna gelme potansiyeli çok yüksek.”

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