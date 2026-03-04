Ağaç gövdeleri neden boyanıyor?

Meyve bahçelerinde ağaçların gövdesinin beyaza boyanmasının, bilinenin aksine görsel bir dekoratif amaç taşımadığını biliyor muydunuz? Öncelikle bu tamamen pratik ve koruyucu bir tekniktir. Işte o beyaz boyanın arkasındaki sebep: Aslında kireç!

Kış dönemlerinde ani sıcaklık değişiklikleri ve bazı günlerin güneşli geçmesi ile gece gündüz arasındaki büyük sıcaklık değişiklikleri, meyve ağaçlarında kalıcı hasarlara neden olabilen " don çatlakları" riskini yükseltiyor. Uzmanlar ağacın gövdesini don çatlaklarından korumak için klasik kireç badana uygulamasının, uygun miktarda uygulandığında çok etkili bir koruma bariyerine dönüşüyor.

ANİ HAVA FARKI AĞAÇLARI SAVUNMASIZ BIRAKIYOR

Güneş ışığının kış günlerinde ağaç gövdesini ısıtıp hücreleri canlandırırken, gece sıcaklığının ani sıfırın altına düşmesi dokularda donmaya ve kabukta mevcut çatlamaklara neden oluyor. Bu çatlaklar ilkbaharda mantar ile bakterilerin ağaca sızmasını kolaylaştırarak ciddi verim kaybına ve hatta ağacın kuruyup ölmesini yol açıyor.

KİRECE EKLENEN EK MALZEMELER

Kireç ağaçların gövdesine tek başına uygulandığında yağmurlarla kısa sürede akıp gideceği için oluşturacağı etki kısa sürede kaybolur. Ancak kireç karışımına uygun oranlarda tutkal ya da killi toprak ilave edildiğinde karışımın ağaç gövdesine ya da uygulandığı bölgeye daha iyi yapışması ve kalıcılığı sağlanır.

Bazı Bahçıvanlar ayrıca dezenfeksiyon etkisini arttırmak için bu kireç karışımına belli bir miktarda bakır sülfat (göztaşı) ilave etmesi de bilinen bir uygulamadır.

Bu karışımın temel avantajları şunlardır:

Güneş Işınlarını Yansıtma: Beyaz renk, güneş ışınlarını yansıtarak gövdenin aşırı ısınmasını engeller.

Zararlılarla Mücadele: Gövdedeki parazitlerin ve zararlıların barınmasını zorlaştırır.

Uzun Ömür: Kabuk yapısının bütünlüğünü koruyarak ağacın ömrünü uzatır.

GERKLİ BİR ZORUNLULUK

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ziraat uzmanları, uygulamanın sadece görsel bir işlem olmadığını, teknik bir gereklilik olduğunu vurguladı:

"Ağaç gövdelerini boyamak, modern tarımda bir lüks değil, iklim değişikliğiyle gelen ani sıcaklık dalgalanmalarına karşı bir zorunluluk. Kirecin içine eklenecek tutkal miktarı, ağacın nefes almasını engellemeyecek düzeyde ayarlanmalıdır. Ayrıca uygulamanın yağışlar başlamadan veya don olayları sıklaşmadan yapılması maksimum verim sağlar. Bu basit ve ekonomik yöntem, üreticiyi ileride oluşabilecek büyük ilaçlama ve ağaç kaybetme maliyetlerinden kurtarır."