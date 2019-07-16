Ağaç diye ağlayanlar PKK’nın yaktığı ormanları görmüyor!

Oğuzhan Gültekin Ankara

ODTÜ’de yapılacak olan öğrenci yurdu için belirlenen alanda büyük bir aşkla koala gibi ağaçlara sarılan ve kesilmemesi için her türlü provokatif olaya imza atan sözde öğrenciler, geçtiğimiz gün “Kökler Direnişe Çağırıyor” provokasyonu ile eylem yapıp basın açıklamasında bulunurken, eli kanlı katillerin yaktığı ormanlara ilişkin ses çıkartmamaları sözde doğacı olduklarını da ortaya çıkarmış oldu.

Terör yakınca sus, devlet yapınca kin kus!

“Bir yerde yurt ihtiyacı varsa sorunu çözecek taraflar üniversiteler ve YÖK’tür” diyen TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı, AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, “Öğrencileri galeyana getirmek sanki yurt inşaatını kötü niyetle yapıyorlarmış gibi göstermek doğru bir tutum değil. Kesilecek olan üç-beş ağaçtır. Bu ağaçların yerine de kat kat fazlası dikilecektir. Bir ağaç bir insan ihtiyacını karşılamanın ötesine geçmemeli. Zamanında ODTÜ’ye yapılacak olan yola da böyle bir tutum sergilenmişti. Ama bugün yapılan o yolu en çok yaygara koparanlar kullanıyor. Bugün o yol yapılmasaydı, Eskişehir yolu kaos ortamına dönecekti. Ağaçlar kaldırılır yerine yenileri getirilir. Ama terör örgütünün yaktığı, bertaraf ettiği ağaçlara kimse karşılık vermedi. Bu haksızlıktır. Yapılacak olan iyi şeyleri karalamaktır. Hizmetin önünü kesmektir” ifadelerini kullandı.