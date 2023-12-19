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Gündem Ağaç dipleri çöplük oldu
Gündem

Ağaç dipleri çöplük oldu

Yeniakit Publisher
2023-12-19 10:24:00 -
Ağaç dipleri çöplük oldu

Eskişehir'de işlek bir cadde üzerinde oturan bazı duyarsız vatandaşlar tarafından ağaç diplerine bırakılan çöpler kötü görüntüye neden oluyor.

Kırmızıtoprak Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yer alan bazı ağaç diplerine bırakılan çöpler, kötü görüntü oluşturuyor. Cadde üzerine çöp atılması tepki çekerken, çevre esnafının sembolik olarak bir ağaca yapıştırdığı ‘çöp atma' uyarıları da görmezden geliniyor.

Açık alana bırakılan çöp poşetlerinin sokak hayvanları tarafından sıklıkla parçalandığını dile getiren esnaf, bu durumun çevrede kötü kokuya sebebiyet verdiğini belirtiyor.

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