Afyon'un Güney beldesindeki seçimi çabuk unuttular! Son anketten bol algılı sonuçlar

Kamuoyunda erken seçim ve yanlış anket beyanlarıyla sürekli olarak gündeme gelen anket şirketleri algı çalışmalarına devam ediyor.

AK Parti’nin oylarını düşük gösteren ve muhalefet kanadının başa geçeceğini belirten araştırma şirketlerine bir yenisi daha eklendi. KONDA’nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır, ‘İktidar partisi 1 Kasım seçimlerindeki oyunun neredeyse yarıya yakınını kaybetti’ iddiasını ortaya attı.

AK Parti’nin Afyon Güney beldesindeki seçimlerde muhalefeti adeta sandığa gömmesini görmezden gelen Millet İttifakı destekçisi Bekir Ağırdır, “AKP’nin çekirdek seçmeni yüzde 22-23’e düştü. Yüzde 10’luk bir küme AKP’den kopmuş gibi görünüyor” diyerek akılalmaz bir çıkışta bulundu.

Muhalefetin gündeme getirdiği erken seçim tartışmalarına da katılan Ağırdır, 2022’nin Mayıs-Kasım ayları arasında bir erken seçim ihtimali olabileceğini söyledi.