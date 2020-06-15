Afyonkarahisar’ın tek bayan deri işleme ustası Fatma Kıvrak, hobi olarak başladığı deri işlemeciliğine şimdilerde sipariş yetiştiremezken, Covid-19 döneminde deri gibi doğal ürünlere ilginin daha da arttığını belirtti.

Afyonkarahisar’da içerisinde unutulmaya yüz tutmuş sanat atölyelerini barındıran tarihi Taş Han’da yine unutulmaya yüz tutmuş deri işlemeciliğini yeniden gün yüzüne çıkartan Fatma Kıvrak, hobi olarak başladığı dericilikte sipariş yetiştiremiyor.

“2,5 evde kaldık, evde kalıp bu süreci atlatmaya çalıştık”

Sığır derisinden el yapımı ürünler yaptığını belirten Kıvrak, çanta, yemeni, çarık, aksesuarlar, tablo ve siparişe göre istenilen ürünlerin çalışmasını yaptığını belirtti. 2,5 aylık süre zarfından evlerinde çalıştığını kaydeden deri ustası Kıvrak, “2,5 evde kaldık, evde kalıp bu süreci atlatmaya çalıştık. Bizler hep üretici olduğumuzdan dolayı atölyeyi eve taşıdık ve evde üretim yapmaya başladık. 2 haftadır da faaliyetlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz” dedi.

“Doğal ürünler daha da değer kazanmaya başladı”

Deri gibi doğal ürünlere ilginin daha da arttığını kaydeden Kıvrak, “Benim kullandığım deri nefes alabilen bir deri ve nefes aldığından dolayı bakteri oluşumu yapmıyor. Bundan dolayı halk nasıl besleneceğini, nasıl giyineceği konusunda, nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda öncelikli ve dikkatli davranmaya çalışıyor. Buda bizim yaptığımız ürünlerin daha da değer görmesini sağladı” diye konuştu.

“Unutulmaya yüz tutmuş mesleği yaşatmaya çalışıyoruz”

Unutulmaya yüz tutmuş mesleği 2 çırakla sürdürdüğünü belirten Kıvrak, “Dericilik aslında erkek işi ama işin bayanı erkeği değil bence o iş severek yapılmalı. Bu durumdan da memnunum. Ben dericiliği seviyorum ve insan sevdiği işi yapmalı bence. İlk başta hobi olarak başladık ve sonra burada görsellerimizi sergilemeye başladık. Unutulmaya yüz tutmuş bir zanaatı bizler işte modernize ederken bugünün şartlarında yapmaya çalışıyoruz. Ben şuanda 2 tane çırak yetiştiriyorum. Umut ediyorum ki onlar da benden devralarak bu mesleğin ölmemesini sağlayacaklar” dedi.