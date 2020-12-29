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Aktüel Afyonkarahisar'daki trafik kazasında ölen baba ve kızının cenazesi Aydın'da toprağa verildi
Aktüel

Afyonkarahisar'daki trafik kazasında ölen baba ve kızının cenazesi Aydın'da toprağa verildi

Yeniakit Publisher
2020-12-29 18:31:24 -
Afyonkarahisar'daki trafik kazasında ölen baba ve kızının cenazesi Aydın'da toprağa verildi

AYDIN (AA) - Afyonkarahisar'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu ölenler arasında bulunan baba ve kızının cenazeleri Germencik'te defnedildi.

Dinar ilçesinde aynı aileden 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından Vehbi Özen ve 9 yaşındaki kızı Yağmur Özen'in cenazeleri, yakınlarına teslim edildi.

Ortaklar Mahallesi'ndeki evlerinin önünde helallik alınması sırasında ailenin yakınları gözyaşı döktü.

Baba ve kızının cenazeleri, Çarşı Camisi'nde kılınan namazın ardından Ortaklar Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Kazada yaşamını yitiren Vehbi Özen'in eşi Ayşe Özen ile annesi Cemile Kılıçaslan'ın cenazelerinin ise Adana'da defnedildiği öğrenildi.

Vehbi Özen yönetimindeki 31 ADT 254 plakalı otomobil, dün gece Dinar ilçesinde karşı yönden gelen Murat K. idaresindeki 01 Y 8546 plakalı tır ile çarpışmış aynı aileden 4 kişi ölmüştü.

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