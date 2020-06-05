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Aktüel

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda iki zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-05 14:36:55 -
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda iki zanlı yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akpınar köyünde yaşayan M.B'nin, ikametgahındaki bahçede Hint keneviri yetiştirdiğini tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda zanlının bahçesinin yanında ve sadece kendisinin giriş çıkış yapabileceği alanda 17 kök Hint keneviri bulundu.

M.B'nin, jandarmadaki ifadesinde kenevir bitkisini R.B. ile satmak için ektiğini itiraf ettiği öğrenildi.

M.B. ve R.B, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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