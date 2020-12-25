  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Afyonkarahisar'da trafo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Aktüel

Afyonkarahisar'da trafo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-25 17:41:31 -
Afyonkarahisar'da trafo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da trafo çaldığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyyazı beldesinde kamuya ait trafonun çalındığı ihbarını aldı.

Ekipler, E.K'nin hırsızlığı kendisine ait araçla gerçekleştirdiğini ve trafoyu hurdacı Ş.Ş'ye sattığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonda, E.K ve Ş.Ş, gözaltına alındı.

E.K'nin hırsızlığı kendisinin yaptığını itiraf ettiği bildirildi. Ş.Ş, jandarmadaki sorgusunun ardından serbest bıkarıldı.

Adliyeye sevk edilen E.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Senegalli isim ‘Bu ilk kez oluyor’ diyerek duyurdu: Erdoğan'ı seçtik
Dünya

Senegalli isim ‘Bu ilk kez oluyor’ diyerek duyurdu: Erdoğan'ı seçtik

Senegal'de Jamra isimli sivil toplum kuruluşunun Başkan Yardımcısı Mame Mactar Gueye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yılın kişisi seçt..
Kürtleri ölüme gönderdi, ailesi adeta para bastı
Gündem

Kürtleri ölüme gönderdi, ailesi adeta para bastı

Kürtler üzerinden propaganda yapan, özde Kürtlerle hiçbir ilgisi olmayan PKK’nın Suriye’deki elebaşısı Ferhat Abdi Şahin, çocukları ölüme gö..
Başkan Erdoğan tavsiye etti: Bunu yiyene koronavirüs gelmez
Siyaset

Başkan Erdoğan tavsiye etti: Bunu yiyene koronavirüs gelmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilere pestil ve köme ikram ederek, Bunu yiyene korona gelmez" dedi.
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay