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Aktüel Afyonkarahisar'da tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Aktüel

Afyonkarahisar'da tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-28 20:13:03 -
Afyonkarahisar'da tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tuğla yüklü tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Dinar-Çay kara yolu Akçaköy mevkisinde Musa Aytar (48) yönetimindeki 40 DE 080 plakalı tuğla yüklü tır ile Ali Sarıtaş'ın (25) kullandığı 03 F 2301 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücü ile araçta bulunan Ferdi Sarıtaş (22) ve Abdullah Akbaba (23) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan yaralılar 112 ekiplerince çıkarılarak Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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