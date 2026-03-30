Afyonkarahisar'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe beldesi mevkii kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.T. idaresindeki hafif ticari araç, kavşaktan Afyonkarahisar istikametine dönüş yapmak istediği sırada, Antalya-Afyonkarahisar yönünde seyir halinde olan İ.D. yönetimindeki tırla çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle ağır yaralanan hafif ticari araç sürücüsü İ.T. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan H.T., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan H.T., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak trafiğin kontrollü akışını sağladı. Kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatılırken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.